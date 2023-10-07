Глава «Туризм.РФ» Суханов: создание курорта «Новая Анапа» не отстает от графика

Реализация проекта «Новая Анапа» идет в полном соответствии с утвержденной «дорожной картой», заявил генеральный директор АО «Корпорация “Туризм.РФ”» Сергей Сухановмы в ходе совещания с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, которое проходит в Краснодарском крае.

«Мы в графике. По ключевым направлениям совместно с краем созданы и эффективно работают семь межведомственных рабочих групп. Заинтересованность в сотрудничестве по реализации проекта уже выразили 18 потенциальных инвесторов», – рассказал Сергей Суханов.

Зимой 2022 года корпорация «Туризм.РФ» и администрация Краснодарского края подписали соглашение о создании проекта «Новая Анапа» стоимостью более 350 млрд руб. Новый курортный город расположится в 25 км от Анапы, в районе станицы Благовещенской.

В начале октября АО «Корпорация Туризм. РФ» увеличило уставный капитал дочерней компании «Курорт Новая Анапа» в 200 раз — со 100 тыс. до 20,6 млн руб. Таким образом, доля госкорпорации в УК общества увеличилась с 97 до 99,98%. По оценке директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, изменение доли АО «Корпорация Туризм. РФ» в УК ООО «Курорт Новая Анапа» может быть связано с подготовкой к привлечению инвесторов для проекта «Новая Анапа».

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram