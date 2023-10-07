Петербургское предприятие «Риэл Матик» переориентировалось на рынок Китая

Компания из Санкт-Петербурга, выпускающая крупногабаритное оборудование для поездов, «Риэл Матик» на фоне нынешней обстановки переориентировалось на рынок Китая, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Производство решило отказаться от поставок оборудования из Европы и обратило внимание на Азию. В конце этой недели вице-губернатор города Кирилл Поляков посетил площадку в Ленинградской области и осмотрел ее мощности, о чем сообщил в личном Telegram-канале. Он отметил, что предприятие активно развивается и осваивает новые типы оборудования. Генеральный директор компании Давид Дурмишханович заявил, что импортозамещение на производство достигло 85% и на этом не останавливается.

«Мы сокращаем иностранные поставки, сокращаем их очень стремительно. Нарабатываем собственные наработки, внедряем их активно в наше оборудование»,— добавил господин Дурмишханович.

На базе предприятия собирают щиты автоматики и управления, выдвижные и подъемные площадки, вводно-распределительные устройства для электропоездов «Ласточка», «Сапсан» и «Иволга».

Ранее сообщалось, что в Петербурге научно-производственное объединение «АМБ» (НПО АМБ) выпустило тестовую партию двигателей внутреннего сгорания для беспилотников.

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