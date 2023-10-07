Т1 поставил на место гендиректора

Пост гендиректора в одной из крупнейших российских IT-компаний, «Холдинге Т1», в ближайшее время займет Алексей Фетисов, который сейчас занимает должность директора департамента в банке ВТБ. Источники “Ъ”, близкие к владельцам холдинга, не исключают, что новый руководитель пересмотрит анонсированные предыдущим гендиректором T1 Игорем Калгановым проекты, среди которых инвестиции в микроэлектронику и запуск космической программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Т1 Консалтинг Фото: Т1 Консалтинг

«Холдинг Т1» (разрабатывает и поставляет ПО, оборудование, а также консалтинговые услуги) возглавит директор департамента технологического развития розничного бизнеса ВТБ Алексей Фетисов, который в связи с новым назначением покинет банк, рассказали “Ъ” два источника на IT-рынке. В пресс-службе холдинга “Ъ” подтвердили эту информацию, уточнив, что сейчас в компании «завершаются процедуры корпоративного согласования кандидатуры Алексея Фетисова».

«Холдинг Т1» (головное юрлицо — ООО «Т1») был основан на базе активов Алексея и Дмитрия Ананьевых — тогда компания называлась «Техносерв». В январе 2018 года Алексей Ананьев продал 40% компании ВТБ, а затем заложил там еще 49,99% долей предприятия. В декабре 2018 года господин Ананьев был отстранен от управления, а затем компания перешла вод контроль ВТБ, который переименовал «Техносерв» и его структуры в «Холдинг Т1». До марта 2022 года структура собственников «Т1» выглядела так: 30,5% у ВТБ, а остальные 69,5% принадлежали через ООО «Сирокко Технолоджи» некой Юлии Манкоc. В марте 2022 года банк объявил о продаже свой доли ЗПИФу «Ось».

Судя по отчетности компании (МСФО) за 2022 год, выручка «Холдинга Т1» за 2022 год составила 147,3 млрд руб. при чистой прибыли 42,4 млрд руб. В рейтинге Cnews «Крупнейшие ИТ-компании России 2022» «Холдинг Т1» занял второе место.

Алексей Фетисов с 2006 по 2019 год работал на руководящих должностях в компании «Люксофт», в 2019 году занял должность главы департамента технологического развития розничного бизнеса — старшего вице-президента банка ВТБ.

После нового назначения Алексей Фетисов фактически сменит Игоря Калганова — он руководил холдингом с мая 2022 по август 2023 года. За это время господин Калганов анонсировал запуск ряда новых инфраструктурных проектов, среди которых разработка беспилотников, инвестиции в производство микроэлектроники, а также запуск собственной космической программы и выход на IPO. Инициативность топ-менеджера бенефициары холдинга сочли излишней, говорили источники “Ъ”, из-за этого господин Калганов покинул пост гендиректора компании (см. “Ъ” от 17 августа). Источник “Ъ”, близкий к бенефициарам «Холдинга Т1», предполагает, что новое назначение должно исключить ситуацию, при которой гендиректор будет «неуправляемым», а ряд проектов, которые «Холдинг Т1» запустил при господине Калганове, «скорее всего пересмотрят и переоценят».

Никита Королев