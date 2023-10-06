МИД РФ заявил протест послу Кипра из-за задержания журналиста «РГ» Гасюка

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с «провокационными действиями властей» в отношении корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника посольства РФ Д.В. Двойникова. МИД заявил категорический протест послу Кипра в Москве и потребовал от властей немедленного освобождения господина Гасюка, задержанного кипрской полицией. «РГ» сообщила, что корреспондент уже летит на самолете в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений»,— говорится в заявлении МИДа.

Как утверждает министерство, господин Гасюк был задержан кипрскими спецслужбами 5 октября по обвинению в «угрозе национальной безопасности». Утверждается, что силовики применили грубую силу, в результате чего телесные повреждения получил Д. В. Двойников, а корреспондент с серьезной травмой руки был помещен в тюрьму.

Ссылки на неподобающую деятельность журналиста МИД посчитал абсолютно надуманными, а поведение кипрских силовиков в министерстве назвали провокационным и жестоким. «Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы»,— утверждается в заявлении.

Ранее сегодня, 6 октября, МИД РФ сообщил о вызове посла Кипра Кипроса Йоргаллиса из-за задержания господина Гасюка. Как сообщили ТАСС и «РИА Новости», Александр Гасюк был задержан в кипрской столице Никосии 5 октября в 11:45 (совпадает с мск). В момент задержания господин Гасюк находился в автомобиле около дома, где он проживает со своей семьей.