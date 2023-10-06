Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ заявил протест послу Кипра из-за задержания журналиста «РГ» Гасюка

МИД России потребовал извинений от Кипра из-за ситуации с журналистом «РГ»

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с «провокационными действиями властей» в отношении корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника посольства РФ Д.В. Двойникова. МИД заявил категорический протест послу Кипра в Москве и потребовал от властей немедленного освобождения господина Гасюка, задержанного кипрской полицией. «РГ» сообщила, что корреспондент уже летит на самолете в Россию.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений»,— говорится в заявлении МИДа.

Как утверждает министерство, господин Гасюк был задержан кипрскими спецслужбами 5 октября по обвинению в «угрозе национальной безопасности». Утверждается, что силовики применили грубую силу, в результате чего телесные повреждения получил Д. В. Двойников, а корреспондент с серьезной травмой руки был помещен в тюрьму.

Ссылки на неподобающую деятельность журналиста МИД посчитал абсолютно надуманными, а поведение кипрских силовиков в министерстве назвали провокационным и жестоким. «Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы»,— утверждается в заявлении.

Ранее сегодня, 6 октября, МИД РФ сообщил о вызове посла Кипра Кипроса Йоргаллиса из-за задержания господина Гасюка. Как сообщили ТАСС и «РИА Новости», Александр Гасюк был задержан в кипрской столице Никосии 5 октября в 11:45 (совпадает с мск). В момент задержания господин Гасюк находился в автомобиле около дома, где он проживает со своей семьей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...