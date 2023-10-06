МИД России вызывал посла Кипра из-за задержания российского журналиста

Посол Кипра в России Кипрос Йоргаллис был вызван в МИД РФ. Как сообщают ТАСС и «РИА Новости», причиной стало силовое задержание в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. По информации госагентств, дипломат пробыл в здании российского МИДа около 20 минут и покинул его в 14:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кипрос Йоргаллис

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кипрос Йоргаллис

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ТАСС пишет, что Кипрос Йоргаллис прошел в здание министерства без комментариев для журналистов. При выходе он также отказался сообщить подробности произошедшего.

Как уточняют ТАСС и «РИА Новости», Александр Гасюк был задержан в кипрской столице Никосии 5 октября в 11:45 (совпадает с мск). В момент задержания господин Гасюк находился в автомобиле около дома, где он проживает со своей семьей. Источники агентств утверждают, что к журналисту применили силу, в результате чего травмировали руку. В настоящее время Александр Гасюк находится в госпитале.

Милена Костерева