Польская дочка НОВАТЭКа продана ее же сотрудникам

Единственный акционер польской «дочки» НОВАТЭКа Novatek Green Energy — швейцарская Novatek Gas&Power GmbH — продала все свои акции компании GELEO. Компания была ранее создана сотрудниками Novatek Green Energy с целью выкупа акций. Сделка состоялась 4 октября, первым на это обратил внимание ТАСС.

Novatek Green Energy — дочерняя структура НОВАТЭКа, в отношении которой польское правительство ввело санкции в апреле 2022 года. Они предусматривают заморозку активов и введение внешнего управления.

После введения санкций Novatek Green Energy прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ польским потребителям. По этой причине несколько десятков польских городов и сел остались без газоснабжения. Польское правительство обязало компанию предоставлять доступ к ее инфраструктурам государственным компаниям, чтобы те могли поставлять газ в эти районы. После этого правительственного решения НОВАТЭК обратился в суд ЕС.

Полина Мотызлевская