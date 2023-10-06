В Оренбуржье суд вынес приговор по делу об отравлении 36 человек метиловым спиртом

В Оренбургской области суд признал виновными братьев Пунхана и Садига Алиевых, Рояла Гулиева и Азамата Юсупова по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Суд приговорил Рояла Гулиева к девяти с половиной годам лишения свободы. Братьям Алиевым назначено девять лет, а Азамату Юсупову — восемь лет колонии общего режима.

По данным следствия и суда, в конце сентября 2021 года Роял Гулиев купил в ООО «УралНефтеТранс» в Уфе более 2,5 тыс. л ядовитого вещества «ингибитор технический» (метиловый спирт) с объемной долей 95%. Он перевез его в город Орск и передал братьям Алиевым, которые смешали метиловый спирт с водой и разлили в пластиковую и стеклянную тары. Затем с помощью оптовых продавцов Азамата Юсупова и Ширвана Бабазаде реализовали опасный напиток розничным продавцам. В результате в октябре 2021 года произошло массовое отравление жителей Оренбуржья метиловым спиртом, который продавался под видом алкоголя. От отравления пострадали 56 человек, из которых 36 скончались.

Ранее в суд было направлено 15 уголовных дел по обвинению розничных продавцов, реализовавших опасную спиртосодержащую продукцию, а также по обвинению Ширвана Бабазаде. Кроме того, в суд направлено уголовное дело в отношении руководства ООО «УралНефтеТранс». Указанные лица приговорены к различным срокам лишения свободы, уточняют в СКР.

Ани Айвазян, Самара