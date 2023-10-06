Житель белгородского Шебекина попытался подорвать квартиру при визите полиции

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области возбудило в отношении 49-летнего жителя города Шебекина уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и покушении на убийство двух человек общеопасным способом (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве, не раскрывая имя фигуранта.

По версии следствия, правоохранители отрабатывали информацию о причастности обвиняемого к «ряду противоправных деяний». Утром 5 октября они прибыли в многоквартирный дом, где живет мужчина, подошли к входной двери его квартиры и уведомили хозяина о постановлении суда, разрешающего им войти туда. В это время шебекинец «в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц и подрыва квартиры» открыл кран подачи газа к плите, однако его действия были пресечены полицейскими.

В ходе обыска жилплощади обвиняемого были обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к свободному обороту. По ним назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Кроме того, суд избрал белгородцу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Похожий инцидент произошел в частном доме в Шебекине утром 22 сентября. По версии СКР, 63-летний хозяин домовладения открыл вентиль газового баллона и поджег газ. В этот момент в его жилище проходил обыск по уголовному делу. В результате происшествия пострадал владелец домовладения и не менее пяти правоохранителей. Все они доставлены в медучреждение.

Управление СКР возбудило в отношении белгородца уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте