Количество пострадавших при взрыве в белгородском Шебекине выросло до семи

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил в своем Telegram-канале о еще двух гражданах, получивших травмы при взрыве в Шебекине. Таким образом, общее количество пострадавших выросло до семи.

По словам министра, трое из них проходят лечение в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Два пациента находятся в реанимации, один из них в «крайне тяжелом состоянии». Еще один человек в стабильном состоянии лежит в отделении. Четверо пострадавших после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение.

По словам губернатора Вячеслав Гладкова, ЧП произошло по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона.

Управление Следственного комитета России по региону сообщило, что утром 22 сентября в одном из частных домов региона произошел «хлопок газовоздушной смеси». По предварительным данным, перед этим 63-летний хозяин домовладения открыл вентиль газового баллона и поджег газ. В этот момент правоохранители проводили в его жилище обыск по находящемуся у них в производстве уголовному делу.

В результате происшествия пострадал хозяин дома и не менее пяти правоохранителей. Все они доставлены в медучреждение. Управление СКР возбудило в отношении жителя региона уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ, до 20 лет колонии).

Алина Морозова

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