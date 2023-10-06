Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Догмы» Вячеслав Максаков

Режиссер дубляжа Вячеслав Максаков умер в возрасте 76 лет 5 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на Гильдию кинорежиссеров России. Причина смерти не уточняется. По данным Telegram-канала Mash, он умер от сердечного приступа. При участии Вячеслава Максакова были озвучены в том числе «Догма», «Кокаин», «Ван Хельсинг», «Гарри Поттер и узник Азкабана».

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«Слава Максаков был очень хорошим человеком. Он долгие годы был вторым режиссером. Чудесным был человеком. Преподавал у нас. Очень жалко»,— сказал в беседе с «РИА Новости» генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров.

Вячеслав Максаков родился 27 сентября 1947 году в Москве. В 1973 году он окончил мастерскую Льва Кулешова на режиссерском факультете ВГИКа. Работал в качестве ассистента режиссера и актера в фильмах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».