Работу петербургских депутатов отметили госнаградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно его содержанию, члену петербургского парламента от фракции «Единая Россия» Юрию Гладунову присуждается Орден Дружбы. Представитель Заксобрания при Правительстве города Михаил Барышников («Единая Россия») награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а депутатов от фракции «Единая Россия» Валерия Гарнеца и Константина Чебыкина отметили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как указали в пресс-службе политической партии, госнаграды парламентариям будут вручены в Законодательном собрании.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Владимир Путин присудил медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени 13 сотрудникам Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.

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