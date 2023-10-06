Оборот розничной торговли в Свердловской области превысил 907 млрд рублей

За восемь месяцев 2023 года оборот розничной торговли в Свердловской области составил 907,5 млрд руб. Уральские аграрии произвели продукцию на 127,4 млрд руб., а предприятия-производители пищевых продуктов и напитков отгрузили товара на 135,1 млрд руб. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков на форуме «Агробизнес. Новые точки роста», организованном издательским домом «Коммерсантъ-Урал» совместно с торговой сетью «Магнит» при поддержке МинАПК региона.

Во время пленарной сессии форума свердловский министр АПК Анна Кузнецова рассказала, что по итогам уборочной кампании в области должны собрать 600 тыс. тонн зерна, 250 тыс. тонн картофеля, более 44 тыс. тонн овощей из «борщевого набора». «Урожай зерновых чуть хуже прошлогодних показателей, но тогда были рекордные за 10 лет цифры. Зато урожайность овощей улучшилась по сравнению с 2022 годом. Впервые в этом году ожидается хороший урожай масленичных культур, часть которых экспортируется в Китай и Западную Европу. Поэтому беспокоиться о нехватке сельхозпродукции для свердловчан точно не стоит», — заверила госпожа Кузнецова.

В подтверждение ее слов Алексей Шмыков поделился данными об обеспеченности региона продуктами питания: «Свердловская область почти на 100% обеспечивает себя яйцом, практически на 100% — картофелем, более 40% — овощами, более 80% — молоком. Ежедневно в регионе производится по два стакана молока на каждого жителя».

Сельхозпроизводители и торговые сети отмечают интерес потребителей к фермерской продукции. «Однако покупатель предъявляет к ним такие же требования, как и к фабричным продуктам. Кроме того, под фермерскими продуктами потребители понимают товары категории «фреш»: мясо, молоко, яйца, овощи и фрукты»,— отметил директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети «Магнит» Евгений Случевский.

На фоне роста спроса на фермерскую продукцию малый агробизнес пытается активно вывести свои товары на рынок. Однако процесс получения доступа на прилавки магазинов, большинство из которых относятся к крупным торговым сетям, пока является серьезным сдерживающим фактором развития, утверждают фермеры. Именно эта тема стала ключевой для форума «Агробизнес. Новые точки роста». Во время него участники предложили несколько вариантов решения проблемы. Так, чтобы стимулировать малый агробизнес, свердловские власти предлагают различные меры господдержки — на эти цели в 2023 году из областного бюджета было выделено 5 млрд руб. Торговые сети в свою очередь предлагают фермерам агроконтракты, а отраслевые союзы советуют представителям малого агробизнеса объединяться в кооперации.

Анастасия Реутова

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