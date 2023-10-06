Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина из «Русича», выдачи которого требует Украина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Воислава Тордена Фото: Из личного архива Воислава Тордена

Суд в Финляндии отказался выпустить из тюрьмы одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» россиянина Воислава Тордена (до смены паспорта Ян Петровский), экстрадиции которого требует Украина, сообщила «РИА Новости» его адвокат Наталья Мальгина. В финской тюрьме Воислав Торден находится по обвинению в незаконном пересечении границы. Украина инкриминирует ему участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

Сообщается, что заседание прошло в суде финского города Итя-Уусимаа. Воислав Торден принял участие в заседании по видеосвязи, сейчас он находится в тюрьме города Вантаа. Адвокаты россиянина просили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде, так как, по их мнению, он не представляет опасности, передает «РИА Новости».

«Хотя в отношении Тордена нет ограничения на общение и получение информации, но в соответствии с правилами тюрьмы он может совершать только один видеозвонок своей семье в месяц, не может пользоваться интернетом или свободно передвигаться по зданию»,— отметила госпожа Мальгина.

Воислав Торден был задержан в Финляндии 20 июля. Ему вменили в вину незаконное пересечение границы шенгенской зоны из-за сокрытия персональных данных. 23 августа россиянину предъявили бумаги с предварительным запросом от Генпрокуратуры Украины о его экстрадиции по обвинению в участии в террористической организации, под которой подразумевается провозглашенная в 2014 году ЛНР. После этого Воислава Тордена перевели в тюрьму Вантаа. Он запросил убежище в Финляндии.

25 августа «Русич» объявил, что приостанавливает выполнение боевых задач в зоне военной операции на Украине до выдачи Воислава Тордена России.

ДШРГ «Русич» — боевой отряд, принимавший участие в военном конфликте в Донбассе, а также участвующий в военной операции России на Украине. Ряд зарубежных СМИ, в частности Spiegel, утверждали, что в рядах диверсионной группы состоят русские неонацисты. Некоторые источники, в том числе The Guardian, связывали «Русич» с ЧВК «Вагнер». Командиры ДШРГ внесены в санкционные списки стран Евросоюза, США и ряда других стран. Воислав Торден находится под санкциями ЕС из-за «зверств ДШРГ в отношении пленных украинских солдат», сообщает финский телеканал MTV Uutiset.

Подробнее о судьбе россиянина — в материале «Кем бы ни назвался, а “Русичем” остался».

Эрдни Кагалтынов