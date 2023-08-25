«Русич» объявил о завершении боевых задач до выдачи командира Петровского в РФ

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» объявила, что завершает выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине, пока в Россию не экстрадируют командира подразделения Яна Петровского (сейчас он называет себя Воислав Торден, позывной — Великий Славян). Он содержится под арестом в Финляндии по подозрению в террористических преступлениях на Украине.

«А пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ), "Русич" прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела»,— говорится в Telegram-канале подразделения.

Ян Петровский был задержан в Финляндии больше месяца назад. Сегодня, 25 августа, финский суд продлил его арест для рассмотрения дела об экстрадиции в пользу Украины, где он объявлен в розыск с 2016 года. По данным MTV Uutiset, его подозревают в террористических преступлениях, совершенных с июня 2014 по август 2015 года на территории Донбасса.

«Русич» утверждает, что Министерство иностранных дел ответило на запросы о задержании Яна Петровского спустя 36 дней. В ответе говорилось, что ведомству известно о задержании.

Лусине Баласян