«Герофарм» расторг соглашение с партнером в Узбекистане

Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» ищет нового партнера для локализации производства инсулинов на рынке Узбекистана — она планировала использовать мощности ZUMA PHARMA, но не смогла согласовать условия сотрудничества. Эту информацию «Ъ-СПб» подтвердили в пресс-службе компании.

Причины, по которым не удалось заключить договор, не раскрываются из-за соглашения о неразглашении. Но, как заявляют в компании, от планов по производству инсулина в Узбекистане «Герофарм» не отказывается и ищет для этого индустриального партнера.

«Прекращение партнерства с ZUMA PHARMA не влияет на планы компании по локализации производства аналоговых инсулинов на территории республики. До определения нового партнера компания обеспечит бесперебойные поставки препаратов в страну»,— сообщили в пресс-службе «Герофарма».

В 2022 году «Герофарм» направил в Узбекистан 33 тыс. упаковок инсулина.

Анастасия Захарова