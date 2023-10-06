Вышла книга Елены Темиргалиевой «Создавай свой красивый бизнес»

Книга основательницы салонов красоты «МильФей» Елены Темиргалиевой «Создавай свой красивый бизнес» посвящена пошаговому выстраиванию рентабельного бизнеса с нуля, это своего рода путеводитель по выживанию и выстраиванию бизнес-процессов в салонах красоты в условиях кризиса и турбулентности внешних факторов. Каждая глава основана на реальных событиях из 25-летнего бизнес-опыта Елены и сопровождается практическими советами-руководствами к действию. Предполагается, что книга окажется полезной не только начинающим предпринимателям но и всем тем, кто хочет познакомиться с изнаночной стороной салонной индустрии. Книга вышла в издательстве «Эксмо».

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