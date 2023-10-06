Белгородский налоговик взят в Москве

Как стало известно «Ъ», в Москве под стражу по обвинению в мошенничестве заключен экс-руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгородской области Сергей Воронин. По данным «Ъ», бывшему налоговику, который сейчас трудится на крупном молокоперерабатывающем заводе, вменяется участие в незаконном возмещении из бюджета более 22 млн руб. налога на добавленную стоимость. Господин Воронин признает вину. Защита считает, что обвиняемого не нужно содержать под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы 5 октября по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) заключил под стражу 44-летнего Сергея Воронина, который в 2017–2019 годах возглавлял управление ФНС по Белгородской области. Согласно судебному постановлению, мера пресечения избрана до 2 декабря.

Господина Воронина задержали 4 октября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суть уголовного дела в материалах суда не раскрывается, однако приводится позиция следствия, которое опасается, что обвиняемый может скрыться, координировать свои действия с иными неустановленными соучастниками преступления, угрожать свидетелям и препятствовать расследованию уголовного дела.

Сергей Воронин родился 13 сентября 1979 года в селе Николаевка Новооскольского района Белгородской области. В 2014 году он возглавил инспекцию ФНС по Белгороду, а в 2017-м — региональное управление. Через два года господин Воронин ушел в отставку параллельно с главой ФНС областного центра Иваном Тесленко. Сейчас бывший главный налоговик Белгородской области является заместителем директора на одном из крупнейших в Центральной России молокоперерабатывающем заводе ООО «Ровеньки-маслосырзавод». Предприятие входит в группу компаний Modex Dairy (бренды «Богдаша», «Карлов двор», «Ровеньки» и другие).

Как рассказали «Ъ» в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области, мошенническая деятельность бывших сотрудников налогового ведомства, похитивших средства федерального бюджета в особо крупном размере, была разоблачена оперативниками ведомства совместно с коллегами из ГСУ СКР.

«Установлена причастность экс-сотрудника УФНС России по Белгородской области к хищению более 22 млн руб. путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, в результате чего бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере»,— пояснили в УФСБ.

В ведомстве отметили, что в ходе обысков дома у обвиняемого оперативники нашли предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме.

Сам обвиняемый и его адвокат Александр Горяинов выступали против заключения под стражу и просили суд назначить запрет определенных действий. Господин Воронин подчеркивает, что не намерен скрываться, полностью признает вину, а также имеет положительные характеристики и малолетнего ребенка. Однако суд решил, что на начальном этапе сбора доказательств, связанных с допросами свидетелей, а также закреплением конкретных фактов преступной деятельности в процессуальных документах, мера пресечения в виде заключения под стражу является обоснованной. Решение может быть обжаловано.

Сергей Толмачев, Воронеж