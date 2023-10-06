Белгородский налоговик взят в Москве
Экс-начальнику регионального УФНС вменили махинации с НДС
Как стало известно «Ъ», в Москве под стражу по обвинению в мошенничестве заключен экс-руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгородской области Сергей Воронин. По данным «Ъ», бывшему налоговику, который сейчас трудится на крупном молокоперерабатывающем заводе, вменяется участие в незаконном возмещении из бюджета более 22 млн руб. налога на добавленную стоимость. Господин Воронин признает вину. Защита считает, что обвиняемого не нужно содержать под стражей.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Басманный райсуд Москвы 5 октября по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) заключил под стражу 44-летнего Сергея Воронина, который в 2017–2019 годах возглавлял управление ФНС по Белгородской области. Согласно судебному постановлению, мера пресечения избрана до 2 декабря.
Господина Воронина задержали 4 октября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суть уголовного дела в материалах суда не раскрывается, однако приводится позиция следствия, которое опасается, что обвиняемый может скрыться, координировать свои действия с иными неустановленными соучастниками преступления, угрожать свидетелям и препятствовать расследованию уголовного дела.
Сергей Воронин родился 13 сентября 1979 года в селе Николаевка Новооскольского района Белгородской области. В 2014 году он возглавил инспекцию ФНС по Белгороду, а в 2017-м — региональное управление. Через два года господин Воронин ушел в отставку параллельно с главой ФНС областного центра Иваном Тесленко. Сейчас бывший главный налоговик Белгородской области является заместителем директора на одном из крупнейших в Центральной России молокоперерабатывающем заводе ООО «Ровеньки-маслосырзавод». Предприятие входит в группу компаний Modex Dairy (бренды «Богдаша», «Карлов двор», «Ровеньки» и другие).
Как рассказали «Ъ» в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области, мошенническая деятельность бывших сотрудников налогового ведомства, похитивших средства федерального бюджета в особо крупном размере, была разоблачена оперативниками ведомства совместно с коллегами из ГСУ СКР.
«Установлена причастность экс-сотрудника УФНС России по Белгородской области к хищению более 22 млн руб. путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, в результате чего бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере»,— пояснили в УФСБ.
В ведомстве отметили, что в ходе обысков дома у обвиняемого оперативники нашли предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме.
Сам обвиняемый и его адвокат Александр Горяинов выступали против заключения под стражу и просили суд назначить запрет определенных действий. Господин Воронин подчеркивает, что не намерен скрываться, полностью признает вину, а также имеет положительные характеристики и малолетнего ребенка. Однако суд решил, что на начальном этапе сбора доказательств, связанных с допросами свидетелей, а также закреплением конкретных фактов преступной деятельности в процессуальных документах, мера пресечения в виде заключения под стражу является обоснованной. Решение может быть обжаловано.