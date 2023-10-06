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Коммерсантъ FM
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Египет стал лидером по закупкам российского зерна в июле—сентябре

В период с начала июля по сентябрь 2023 года Египет импортировал из России 2,031 млн тонн зерна, что на 9,1% больше, чем годом ранее (1,862 млн тонн), сообщил Союз экспортеров зерна. Таким образом Египет занял первое место по объемам закупки российского зерна в первом квартале 2023/24 сельхозгода. Всего за три месяца Россия экспортировала 18,18 млн тонн зерна, что на 61% больше объема прошлого сезона (11,2 млн тонн).

«Египет перехватил первое место по объемам закупки российского зерна в 1 кв 2023/24 гг. Твердая позиция российских экспортеров на тендерах GASC стимулировала частные закупки»,— говорится в сообщении союза в Telegram.

По итогам июля—сентября 2022 года на первом месте в списке импортеров российского зерна находился Иран (2,412 млн тонн). В текущем же году Иран занял третье место, сократив объемы поставок из России на 24,7%, до 1,817 млн тонн. На втором месте Турция, импортировавшая за три месяца из России 1,864 млн тонн зерна (–10,3%). Год назад она закупила 2,057 млн тонн.

На четвертом месте Саудовская Аравия, которая в июле—сентябре нарастила закупки зерна на 61,2%, до 1,664 млн тонн. Замыкает пятерку импортеров Ливия — 1,108 млн тонн российского зерна против 398 тыс. тонн год назад (+178,5%).

21 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Египет решил закупать пшеницу во Франции и Болгарии после того, как после попытки России установить неофициальный ценовой минимум поставки российского зерна были фактически заблокированы. 23 сентября власти Египта опровергли эту информацию и заявили, что не намерены отказываться от закупок российской пшеницы.

Подробнее о поставках российского зерна — в материале «Ъ» «Египет пополнил закрома».

Милена Костерева

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