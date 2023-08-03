Египет пополнил закрома

Первый после остановки зерновой сделки тендер египетской госкомпании GASC оказался удачным для экспортеров российской пшеницы. На зерно из РФ пришлось пять из шести купленных партий объемом в 300 тыс. тонн, а принятые цены в $250 за тонну означают сокращение дисконта относительно конкурентов. Но в перспективе российская пшеница может стать менее выгодной, чем зерно из восточной части Евросоюза, где накоплены большие запасы, подчеркивают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Египетская госкомпания GASC на тендере 2 августа закупила 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну (FOB) плюс стоимость фрахта $14 из порта Кавказ. Срок поставки — 1–10 сентября 2023 года, по две партии по 60 тыс. тонн продали трейдеры Grain Flower и Aston, еще одну партию — Olam. Итоги тендера опубликовали отраслевые аналитики, о них также сообщил Союз экспортеров зерна.

Единственная купленная партия пшеницы иного происхождения — румынская от Viterra по $249 за тонну плюс $13,05 стоимость фрахта. В этом случае, вероятно, цена была снижена в ходе переговоров. Изначально пшеница из Румынии предлагалась трейдерами минимум по $252 за тонну. Всего на тендер было подано 30 предложений, 20 из которых пришлось на российскую пшеницу, цены на которую все трейдеры установили в $250 за тонну.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире, и почти все поставки в страну в последние годы проходят через GASC. В минувшем сезоне Египет увеличил закупки пшеницы из России на 61,1%, до 8,1 млн тонн, сообщал Союз экспортеров зерна. Это второй результат после Турции, которая закупила 9,2 млн тонн, на 33,8% больше, чем сезоном ранее.

Это первый тендер GASC после остановки зерновой сделки и атак на дунайские порты, поставивших под угрозу поставки продовольствия с Украины, что привело к резкому росту котировок на пшеницу на мировых биржах. На прошлой неделе аналитики в связи с этим прогнозировали увеличение средних цен на российскую пшеницу с 12,5-процентным протеином на базисе FOB до $250–260 за тонну (см. “Ъ” от 24 июля). В минувшую пятницу «Совэкон» оценивал средние цены на пшеницу из РФ с ближайшей поставкой в $242–246 за тонну (FOB).

Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко указывает, что для GASC тендер оказался очень выгодным, так как госкомпания закупила пшеницу по нижнему краю рынка. Для экспортеров пшеницы из России итоги также положительны, так как означают сокращение дисконта относительно конкурентов, указывает аналитик. Цены на французскую пшеницу на тендере GASC начинались от $270 за тонну, одна партия украинской пшеницы из румынского порта Констанца предлагалась по $269 за тонну. В Союзе экспортеров зерна отметили, что на днях завершились тендеры Алжира, Туниса и Бангладеш, средняя расчетная цена на которых была $250 за тонну (FOB).

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что у GASC не было возможности снова откладывать тендер, хотя стоимость российской пшеницы в $250 за тонну и могла показаться госкомпании высокой. В краткосрочной перспективе, по его словам, это неплохая новость для экспортеров. Но, предупреждает господин Сизов, при цене в $250 за тонну в будущем российская пшеница может утратить конкурентное преимущество перед европейской, в первую очередь из восточной части ЕС, где накоплены значительные запасы. Кроме того, говорит эксперт, отсутствие конкуренции между трейдерами пшеницы из РФ вряд ли устраивает GASC, а это чревато осложнениями при приемке Египтом партий российской пшеницы, как уже случалось в прошлые годы.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что цены на тендере GASC в целом укладываются в тренды рынка, показывая направление к умеренному росту. Предпосылки для существенного снижения цен на продовольственную пшеницу на мировом рынке, по его словам, в последние недели стали менее выраженными. Перспективы качества нового урожая пшеницы в ЕС из-за непрерывных дождей и трудностей с уборкой осложнились, не самой оптимальной видится и ситуация с качеством урожая в России, говорит господин Рылько. Владимир Петриченко отмечает, что новых поводов для заметного колебания цен пока нет.

Анатолий Костырев