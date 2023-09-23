Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Помощник министра снабжения Египта отрицает отказ от закупки российской пшеницы

Власти Египта не намерены отказываться от закупок российской пшеницы, сообщил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави. Ранее об отказе Каира покупать пшеницу у Москвы и переходу Египта к закупкам болгарской и французской пшеницы со ссылкой на источники сообщало агентство Bloomberg.

«Сообщение Bloomberg совершенно не соответствует действительности. Наши отношения с Россией являются стратегическими, и наши коммерческие отношения с ней развиваются гладко»,— сообщил господин Ашмави в интервью телеканалу RT Arabic. Помощник египетского министра подчеркнул, что никаких разногласий по поводу закупок пшеницы у Каира и Москвы в настоящее время нет.

21 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Египет будет закупать пшеницу во Франции и Болгарии после того, как после попытки России установить неофициальный ценовой минимум поставки российского зерна были фактически заблокированы. Официальных комментариев властей Египта в своем материале агентство не приводило.

4 сентября главное управление снабжения Египта договорилось с частным трейдером о покупке 480 тыс. тонн российской пшеницы по $270 за тонну, включая фрахт,— ниже неофициального минимального уровня цен, который пытались установить российские чиновники. Несколько дней спустя Египет сообщил, что за поставки зерна будет отвечать компания Solaris, базирующаяся в Швейцарии.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире. Почти все поставки идут через Главное управление снабжения Египта. В прошлом сезоне Египет увеличил закупки пшеницы у России на 61,1% — до 8,1 млн тонн. 2 августа Египет закупил 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...