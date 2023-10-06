Особняк купца Павла Иванова в Петербурге признали памятником архитектуры

Особняк купца Павла Иванова расположенный на улице Пороховской в Санкт-Петербурге, признан памятником регионального значения, сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Петербурга.

Здание, которое известно как «дом с павлином», расположено по адресу: Пороховская улица, д.18. Сейчас в нем расположена Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Особняк был построен в 1901 году по проекту техника Михаила Софронова. Его фасад и интерьеры выполнены в стиле модерн. В здании сохранилось несколько каминов, три из которых установлены на втором этаже, в том числе самый известный из них — «Павлин».

Ранее комитет сообщал, что в реестр был включен соседний «Доходный дом П.И. Иванова», который находится по адресу: Большая Пороховская ул., 16/27.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте