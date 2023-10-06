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Башкирский агрохолдинг может приобрести кунгурскую птицефабрику

Агрохолдинг «Таврос» договаривается с банком непрофильных активов «Траст» о покупке птицефабрики «Комсомольская», располагающейся в Кунгурском районе Пермского края. Об этом «Ъ» сообщил источник в отрасли. Окончательное согласование сделки планируется на следующей неделе.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В случае заключения сделки подконтрольные холдингу птицефабрики могут выйти в лидеры по выпуску пищевого яйца. В конце 2022 года структура, предположительно связанная с «Тавросом», приобрела у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год. В августе 2023 года «Таврос» выкупил предприятие в Кировской области, которое может выпустить 320–325 млн штук яиц. Совокупная мощность активов в более чем 1,7 млрд яиц в год превышает результат лидера — птицефабрики «Синявинская», выпустившей в прошлом году 1,6 млрд штук яиц. В УК «Траст — Птицеводческие активы» говорили, что при дополнительных инвестициях «Комсомольская» может увеличить производство до 1,5 млрд яиц в год.

В 2018 году после объявления ЦБ о санации Бинбанка контроль над «Здоровой фермой» получил «Траст». Весной 2023 года банк выставил птицефабрику на торги с начальной ценой в 1,95 млрд руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Птицефабрика «Комсомольская» расположена в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Является крупнейшим предприятием по производству яйца в Пермском крае, производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка птицефабрики по итогам 2022 года — 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 15,8 млн руб.

В 2007 году птицефабрика была приватизирована челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее — «Здоровая ферма»), принадлежавшим экс-депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. В конце 2016 года господин Колесников, не справившись с обслуживанием долга перед Сбербанком, продал «Здоровую ферму» группе компаний «Русгрейн Холдинг» (бренд «Русское зерно») вместе с «Комсомольской». Цена сделки не называлась. В декабре 2018 года актив, включая ПТФ «Комсомольская», был выкуплен санированным госбанком «Траст», созданным Центробанком для управления непрофильными агроактивами. Единственным учредителем птицефабрики стало ООО «Траст Птицеводческий холдинг».

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