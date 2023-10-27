Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 69 лет директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет сопредседатель Российского исторического общества, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян:

— Многоуважаемый Сергей Евгеньевич! С большим удовольствием поздравляю Вас с днем рождения! Вы выдающийся государственный и общественный деятель, очень многое делавший и делающий для развития страны, ее процветания, для защиты и сохранения ее суверенитета. Вы многое сделали на посту главы Российского исторического общества. Вспоминаются Ваши усилия по созданию учебников по истории для средней школы, работа по улучшению образования в средней и высшей школах и большой вклад в дело проведения конкурсов лучших учителей. По линии фонда «История Отечества» неоценим Ваш вклад в утверждение и признание наиболее важных мероприятий по историческим сюжетам. Вы много внимания уделяете сохранению исторической памяти, отстаиваете историческую правду, противодействуете любым попыткам исказить исторические факты и события. Дорогой Сергей Евгеньевич, всех, кто работает с Вами, подкупает Ваш стиль работы и общения с людьми. Принципиальность, отстаивание своих убеждений и взглядов сочетаются у Вас с доброжелательностью, умением слушать и уважать различные мнения и точки зрения. Это создает атмосферу, в которой очень комфортно работать. Желаю Вам здоровья и успехов в работе и надеюсь, что Вы продолжите вносить вклад в развитие исторического образования, просвещения и науки нашей великой страны.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...