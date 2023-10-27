Сегодня исполняется 69 лет директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет сопредседатель Российского исторического общества, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян:

— Многоуважаемый Сергей Евгеньевич! С большим удовольствием поздравляю Вас с днем рождения! Вы выдающийся государственный и общественный деятель, очень многое делавший и делающий для развития страны, ее процветания, для защиты и сохранения ее суверенитета. Вы многое сделали на посту главы Российского исторического общества. Вспоминаются Ваши усилия по созданию учебников по истории для средней школы, работа по улучшению образования в средней и высшей школах и большой вклад в дело проведения конкурсов лучших учителей. По линии фонда «История Отечества» неоценим Ваш вклад в утверждение и признание наиболее важных мероприятий по историческим сюжетам. Вы много внимания уделяете сохранению исторической памяти, отстаиваете историческую правду, противодействуете любым попыткам исказить исторические факты и события. Дорогой Сергей Евгеньевич, всех, кто работает с Вами, подкупает Ваш стиль работы и общения с людьми. Принципиальность, отстаивание своих убеждений и взглядов сочетаются у Вас с доброжелательностью, умением слушать и уважать различные мнения и точки зрения. Это создает атмосферу, в которой очень комфортно работать. Желаю Вам здоровья и успехов в работе и надеюсь, что Вы продолжите вносить вклад в развитие исторического образования, просвещения и науки нашей великой страны.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»