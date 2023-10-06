В Староминском районе ввели карантин по лейкозу скота

На территории двух хозяйств в хуторе Веселый Староминского района ввели карантин по лейкозу скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Краснодарского края опубликован на портале администрации региона.

Заболевание было подтверждено исследованиями Ленинградской зональной ветеринарной лаборатории 3 октября. В целях недопущения распространения инфекции на территории предприятий запретили торговлю скотом, продуктами животного происхождения и кормами. Определена зона эпизоотического очага и территория резерваций, где будут содержаться заболевшие животные.

Ранее лейкоз КРС выявили в Горячем Ключе. На территории хозяйства в станице Бакинской 28 сентября текущего года ввели соответствующие ограничения. Карантин сняли 2 октября.

Анастасия Донскова

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