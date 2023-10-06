Число банкротящихся компаний на Кубани за год снизилось на 44%

Число открытых процедур банкротства в отношении организаций Краснодарского края за январь-сентябрь 2023 года снизилось на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Федресурса.

Всего за девять месяцев текущего года в Краснодарском крае было открыто 138 процедур банкротства. Край занимает пятое место по показателю среди регионов РФ. На первом месте Москва (1173 единицы, -23,5% к январю-сентябрю 2022), Московская область (358, -41,9%), Санкт-Петербург (341, -39,2%), Татарстан (200, +12,4%) и Свердловская область (177, -12,8%).

В целом по России отмечена тенденция снижения числа корпоративных банкротств за год (-29,8%). Однако число открытых процедур наблюдения за указанный период возросло на 28%.

«Такая динамика в значительной степени объясняется двумя мораториями, в ходе которых должники и кредиторы получили опыт внесудебной реструктуризации долгов, которая оказалась, как минимум, не менее эффективной, чем банкротство. Характерно, что и государство в лице ФНС России также снизило активность в плане инициирования процедур»,— отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний (кроме застройщиков) действовал в период с апреля по октябрь прошлого года. Еще один запрет в отношении должников вводили в 2020 году.

Число намерений кредиторов через суд добиться банкротства компаний-заемщиков в 2023 году выросло в 2,9 раза (23,5 тыс. ед.), в сравнении с показателями 2022 года.

Анастасия Донскова

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