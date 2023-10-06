Из свежей почты

Милена Аюпова, 10 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 135 960 руб.

Внимание! Цена лечения 246 960 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 21 тыс. руб.

Во время беременности антитела у меня не находили, а на третий день жизни Милены анализ показал сильное превышение билирубина в ее крови из-за несовместимости со мной по резус-фактору. Запоздавшее лечение привело к поражению центральной нервной системы. Дочке диагностировали ДЦП. Мы делаем все для ее реабилитации, но моторных навыков у Милены нет, общается она звуками. Ее берет на лечение Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), но оплатить курс мы не можем. Надеемся на вашу помощь. Лилия Аюпова, Челябинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Милены ДЦП — смешанная спастико-гиперкинетическая форма, задержка психомоторного и речевого развития, структурная эпилепсия. Мы скорректируем тонус мышц, поработаем над увеличением объема движений и общей двигательной активности, развитием речи».

Давид Шведов, 9 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 145 850 руб.

Внимание! Цена лечения 509 850 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 170 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 24 тыс. руб.

Сын родился с дефектами губы, нёба и челюсти. Позади уже две операции в Центре челюстно-лицевой хирургии в Москве. Но верхняя челюсть Давида отстает в развитии, зубам на ней тесно. Жевать нечем, зубы не смыкаются. Нужна операция — костная пластика альвеолярного отростка, но прежде — дорогое подготовительное лечение. А оплатить его мы не можем, оба сына — инвалиды. Помогите! Ирина Тарасова, Калужская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Давиду необходимо этапное лечение с применением несъемного расширяющего аппарата и лицевой маски для активации роста верхней челюсти, а также брекет-системы для достижения функционального прикуса».

Оля Фарафонтова, 2 года, врожденная деформация черепа, спасет операция, требуются титановые пластины. 145 041 руб.

Внимание! Цена пластин 637 041 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 470 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курган» соберут 22 тыс. руб.

После выписки из роддома нас насторожила форма головы Оли. Нейрохирург установил, что теменные кости рано срослись и голова растет только вверх. В Тюмени сделали операцию. Голова округлилась, а через месяц приобрела прежнюю овальную форму. Врачи Морозовской детской больницы в Москве объяснили, что неправильно проведенная операция усугубила состояние. Нужно исправить положение костей и зафиксировать их титановыми пластинами. Но мы не в состоянии их оплатить. Помогите нам! Екатерина Петрова, Курганская область

Челюстно-лицевой хирург Морозовской детской городской клинической больницы Игорь Глязер (Москва): «Оле нужна срочная операция по реконструкции костей черепа, иначе кости будут все сильнее сдавливать мозг, разовьются тяжелые нарушения. После операции голова примет анатомически правильную форму, мозг будет нормально развиваться».

Гриша Анфалов, 7 месяцев, врожденная деформация стоп и голеней, требуется хирургическое лечение. 121 260 руб.

Внимание! Цена лечения 249 260 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Самара» соберут 28 тыс. руб.

Ноги у Гриши деформированы с рождения. Местный ортопед исправил косолапость левой стопы и рекомендовал обратиться в клинику «Константа» в Ярославле. Правая нога сына короче левой, стопу он ставит неправильно. Но он все равно радуется, когда получается встать на ножки! В клинике готовы сделать операцию, но с оплатой нам не справиться. Пожалуйста, помогите! Константин Анфалов, Самарская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется хирургическое лечение правой ноги Гриши — иссечение рубцовой соединительной ткани, искусственный перелом большеберцовой кости, освобождение мышц, связок и сухожилий правой стопы с фиксацией спицами. Мы устраним деформацию, скорректируем разницу в длине ног».

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