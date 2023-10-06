0,8 процента составит рост объемов мировой торговли товарами в 2023 году, говорится в новом прогнозе Всемирной торговой организации. Это вдвое меньше, чем ожидалось в апреле (1,7%). Рост оборота будет самым медленным с ковидных минимумов (0,4% в 2019-м). В 2022 году из-за повышения сырьевых цен в деньгах был прирост на 12%, но к концу года на торговлю стало влиять ужесточение монетарной политики. В первой половине 2023 года объем торговли уже снизился на 0,5%, в деньгах — на 5%. Пересмотр прогноза ВТО связан в первую очередь с данными по Северной Америке (здесь экспорт в первом полугодии вырос на 5,4%, но импорт сократился на 2,8%) и Азии (спад на 2,3% и 2% соответственно).