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Коммерсантъ FM
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Гладков: ПВО сбила 19 беспилотников над Белгородской областью

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что регион в ночь на 4 октября подвергся масштабной атаке беспилотников. По его информации, системы противовоздушной обороны сбили 19 БПЛА, в результате уничтожения дронов повреждения получило одной из административных зданий в Белгороде.

«Сегодня между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов. Разрушения от падения обломков сейчас уточняются»,— написал глава Белгородской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Последствия уничтожения БПЛА сейчас устанавливаются. «Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены 3 автомобиля»,— добавил губернатор.

Ночью господин Гладков заявлял об уничтожении трех «воздушных целей» в небе над Белгородской областью (в том числе над областным центром).

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 4 октября средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа. БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей. Информации о пострадавших пока нет.

Александр Кислов

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