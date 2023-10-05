Путин: конец СВО зависит от гарантий безопасности народов России
Президент Владимир Путин на XX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что окончание специальной военной операции зависит не от количества подконтрольных РФ территорий, а от безопасности людей в российских регионах.
«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора»,— сказал президент.
До этого президент в ходе своего выступления заявлял, что военная операция — это не территориальный конфликт. По его словам, Россия «не ищет новые земли». Он также в очередной раз сказал, что Россия не начинала «так называемую войну» на территории Украины, а лишь пытается ее закончить.
О том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».