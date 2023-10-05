Учителей поблагодарили за госслужение

В четверг Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол на тему «Образ учителя будущего в России». Чиновники, педагоги и политологи высказали свои представления о задачах школьных преподавателей, в очередной раз повторив, что их работа не относится к сфере услуг. На встрече звучали предложения придать учителям статус госслужащих, выполняющих «госзаказ на человека». Также выступающие заверяли, что в основе российской системы образования — христианство и «Домострой», а учителями должны становиться «лучшие из нас». Однако единственный присутствовавший на встрече школьный преподаватель указал, что под таким грузом ожиданий «учитель, входя в класс, может просто сломаться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские учителя еще сами не знают, куда им предстоит вести своих подопечных

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Российские учителя еще сами не знают, куда им предстоит вести своих подопечных

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В День учителя Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ, один из основных аналитических центров внутриполитического блока Кремля) провел круглый стол «Образ учителя будущего». Модератор дискуссии доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров начал с заявления, что «учитель сегодня — уверенный пользователь цифрового инструментария, который ему дает государство». Однако нужно принять меры, чтобы он «не размывался в информационном шторме». Сенатор Любовь Глебова отметила, что образование и так «консервативная сфера», а цифровая среда только ускорила этот разрыв: «Раньше учитель был главным, если не единственным источником знаний, а теперь он должен конкурировать с цифровой средой». Поэтому она предложила делать из учителя «навигатор, который помогает разобраться со всеми потоками информации».

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов представил собравшимся результаты опроса, проведенного в преддверии Дня учителя: «Мы задали респондентам ряд вопросов об их отношении к учителям и получили крайне положительные ответы». По словам господина Мамонова, более 90% опрошенных вспоминают учителей с теплотой, благодарностью и добротой, а отрицательные чувства испытывают лишь 7%.

«Это все высокоэмоциональные характеристики. Что свидетельствует о том, что общественность воспринимает профессию учителя как призвание, а не как рядовую профессию, оказывающую какие-либо услуги»,— уверен эксперт.

Замглавы профильного департамента Минпросвещения Александр Калягин заверил, что на государственном уровне «делается все возможное» для повышения статуса учителей в обществе: «Мы формируем единое образовательное пространство — улучшаем техническое оснащение школ, стараемся снизить документационную нагрузку, разрабатываем законопроект о статусе учителя, который позволит ему быть защищенными». Вспомнил чиновник и о единых образовательных программах, которые действуют в школах с этого учебного года. По мнению господина Калягина, они дают всем школьникам равные шансы на качественное образование.

Госпожа Глебова заявила, что функция учителей стала гораздо более определенной, потому что в новой версии Конституции «наконец зафиксировали, какого человека мы хотим видеть гражданином своей страны». Учителя же, по ее мнению, «должны выполнять заказ на такого человека». Член Общественного совета при Минпросвещения Наталья Кравченко уверена, что «заказчиком образования» является в первую очередь государство: «Педагоги должны формировать человеческий капитал для решения задач нашей страны. Человек должен быть правильно воспитан: не просто иметь патриотическую гражданскую позицию, но и активно ее проявлять, быть пассионарным. Если эти кирпичики не вложим в детей мы — это сделают другие страны, как дружественные, так и недружественные». Также она отметила, что «учителями должны становиться лучшие из нас», ведь нельзя «выучиться на учителя один раз, а надо образовываться всю жизнь».

Председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал «Домострой» одним из главных трудов, в которых зафиксированы педагогические принципы России.

Он углубился в историю и заявил, что российскую образовательную систему сформировало принятие христианства.

Но революция 1917 года не изменила вектор развития образования, заявил эксперт, и оно продолжило строиться на трех важнейших принципах: «гуманистическом начале, нравственных идеалах и качественной профподготовке». А вот в 1990-е годы Россия потеряла образовательные ориентиры, посетовал господин Шаповалов, поскольку система начала капитализироваться и «предоставлять услуги», вместо того чтобы «просвещать, воспитывать и нести функцию наставничества». «Сейчас мы это потихоньку восстанавливаем,— отметил он.— Поднимаем престиж профессии вместе с зарплатами и растим граждан и патриотов».

Не забыли во время дискуссии упомянуть и о том, что учитель «выбирает путь самопожертвования», а также является «инженером человеческих душ». Госпожа Глебова добавила, что учитель не госслужащий, так как его функции нельзя ограничить рамками рабочего времени, но он находится «на служении у государства», неся социальную миссию. С этими замечаниями все активно согласились. Однако единственный присутствовавший на встрече школьный учитель, преподаватель обществознания в университетской гимназии МГУ Борис Лавринов заметил, что требований к нему и его коллегам предъявляется слишком много: «Вы вот говорите, что учитель — и прораб, и инженер душ, и проводник идей государства. Но если жить с таким грузом, входя в класс к детям, можно не выдержать и сломаться».

Полина Ячменникова