Мэр Сысерти встретился с активистами, выступающими против строительства мусоросортировочного комплекса

Жители Сысертского городского округа вновь выступили против строительства мусоросортировочного комплекса в их округе. Как сообщил портал Е1, на переговоры с ними приехал мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. Напомним, ранее свердловские власти заявили, что участок под Сысертью лучше остальных подходит для строительства мусоросортировочного комплекса, при этом окончательное решение не принято и рассматриваются два участка.

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских убеждал местных жителей, что предприятие не скажется на экологическом состоянии района. Встреча длилась более двух часов.

Жителей не устраивает, что мусоросортировочный комплекс, который, помимо сортировки ТКО предполагает участок компостирования на 200 тыс. тонн, хотят строить на землях для сельского хозяйства. Протестующих волнует состояние грунтовых вод, протекающих под территорией будущего полигона, точные границы полигона и его соседство с их земельными участками.

Люди интересовались, почему под мусоросортировочный комплекс не забирают землю, принадлежащую банку «Агропромкредит», которая годами остается невозделанной. «Мы занимаемся исследованием предположений от жителей относительно альтернативных площадок. Любой желающий может показать неиспользуемые сельхозземли, чтобы мы могли обратиться в Россельхознадзор и принять меры вплоть до изъятия земельного участка, который не используется по назначению»,— заявил господин Нисковских.

Во время встречи с Дмитрием Нисковских задержали несколько человек, которые стояли с плакатами и выставили картонные фигуры мэра Сысерти и министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николая Смирнова в мусорных баках с надписью «Сысерть. Продано».

По словам господина Нисковских, он проведет встречу с группой местных жителей, на которую пригласят экспертов для поиска ответов на вопросы, которые жители задавали на встрече. На встрече было решено создать рабочую группу из активистов. В нее войдут депутаты и специалисты, которые изучат территорию, рассматриваемую для строительства комплекса.

Напомним, жители уже обращались к региональным властям с просьбой не строить мусоросортировочный комплекс в их округе. Они заявляли, что земли необходимо использовать под фермерские хозяйства.

В качестве места размещения мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. рассматриваются земельные участки в Сысертском, Белоярском или Березовском городских округах. По словам регионального министра, в Сысертском городского округе самое экологически безопасное место и достаточная удаленность от населенных пунктов, но при этом соблюдено нужное расстояние — не дальше 100 км, чтобы тарифы на вывоз не были слишком высокими.

Ева Коршунова

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