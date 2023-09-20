В Свердловской области под Сысертью построят мусоросортировочный комплекс

Свердловские власти заявили, что земельный участок под Сысертью лучше остальных для строительства мусоросортировочного комплекса, передает корреспондент «Ъ-Урал» с пресс-конференции. При этом, по словам регионального министра ЖКХ Николая Смирнова, окончательное решение не принято и рассматриваются два участка. Напомним, ранее жители Сысертского городского округа обратились к региональным властям с просьбой не строить мусоросортировочный комплекс в их округе.

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По словам регионального министра, в Сысертском городского округе самое экологически безопасное место и достаточная удаленность от населенных пунктов, но при этом соблюдено нужное расстояние — не дальше 100 км, чтобы тарифы на вывоз не были слишком высокими. Соглас материалам, представленным на конференции, комплекс появится в районе сел Андреевка и Никольское.

Напомним, в Свердловской области обсуждается строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. В качестве места размещения ранее назывались земельные участки в Сысертском, Белоярском или Березовском городских округах. Оператором проекта выступает компания «Экологические системы» (связана с Алексеем Бобровым и Артемом Биковым). По данным корреспондента «Ъ-Урал» Алексей Бобров присутствовал на встрече с журналистами.

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