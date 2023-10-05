Застройщики на выезде

Ассоциация застройщиков Башкирии провела выездное заседание с участием главы республики Радия Хабирова, премьер-министра Башкирии Андрея Назарова и заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина. Кроме заверений о новых строительных рекордах, на встрече прозвучали наболевшие для застройщиков вопросы. Владелец компании «Агидель-Инвестстрой» Филюс Ишбулатов уже традиционно поднял тему «потребительского экстремизма», а также попросил продлить мораторий на публичные слушания. Представители власти приняли информацию к сведению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

В четверг, 6 октября, состоялось выездное заседание Ассоциации застройщиков Башкирии. Местом встречи стала площадка на тыльной стороне одного из пока еще немногих домов ЖК «Город природы», который на участке между уфимскими Демой и Затоном возводит застройщик DARS Development. Для размещения гостей на улице был установлен вместительный шатер с президиумом, большим видеоэкраном и фуршетной зоной (алкоголь не подавали).

Почетными гостями мероприятия стали представители исполнительной власти — глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр республики Андрей Назаров и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, прибывший с визитом в Уфу. К месту событий их привез микроавтобус, но собеседники «Ъ-Уфа» сообщают, что «автобусный маршрут» для VIP был короткий: большую часть расстояния они преодолели на вертолете, который пролетел над головами собравшихся за несколько минут до приезда чиновников, и улетел после окончания заседания.

До начала официальной части господа Хабиров, Назаров и Стасишин, стоя на улице с другой стороны дома, выслушали руководителя проекта «Город природы» Владислава Куликова. Господин Куликов, водя рукой по карте на большом баннере, рассказал о проекте. После непродолжительного диалога чиновники вместе с представителями застройщика прошли в дом для небольшой экскурсии.

Анонсируя официальную часть мероприятия, председатель Ассоциации застройщиков республики Марат Латыпов выразил надежду, что «сегодняшняя дискуссия даст ответы на вопросы дальнейшего развития жилищного строительства в нашей республике». Вопросов, забегая вперед, было немного.

Глава Башкирии Радий Хабиров, открывая мероприятие, констатировал, что «работа с крупнейшими строительными компаниями налажена и носит организованный характер». «Мы очень много работали над тем, чтобы дебюрократизировать многие процессы. Не могу сказать, что мы здесь добились 100% успеха, есть над чем работать»,— отметил господин Хабиров, добавив, что не сомневается в выполнении наказа президента России о строительстве в регионе в 2030 году более 4 млн кв. м жилья. Далее господин Хабиров поблагодарил руководство DARS Development за реализацию проекта, отметив, что компания приступила к работам имея исключительно «твердые обещания» от властей в части подведения инфраструктуры. Глава республики заверил, что сдержит слово. Ближе к финалу выступления он поблагодарил Никиту Стасишина за поддержку, оказываемую федеральным бюджетом, для реализации инфраструктурных проектов в Башкирии.

«На следующий год, с учетом секвестра бюджета, республика получит дополнительно 750 млн руб. по программе “Стимул” на инженерную инфраструктуру»,— заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России. Эта сумма, подчеркнул он, рекордная по сравнению с поддержкой остальных российских регионов.

«Объясню почему. Все просто. Мы три года назад планировали объем жилищного строительства с Андреем Геннадьевичем (Андрей Назаров.— Ъ), с вами, и вот сколько запланировано, столько и ввели. Это о чем говорит? О том, что все, что связано с жилищным строительством, работает как часы»,— отметил господин Стасишин.

По мнению господина Стасишина, застройщики из Башкирии конкурируют между собой «не стоимостью квадратного метра, а качеством проектов, но оставляя стоимость квадратного метра доступной для наших граждан». «Мы ставим республику в пример для других регионов»,— заявил Никита Стасишин и получил порцию аплодисментов из зала.

Марат Латыпов предложил участникам заседания воспользоваться возможностью, чтобы задать вопросы людям из президиума. Желающих нашлось двое. Первым взял слово владелец компании «Агидель-Инвестстрой» Филюс Ишбулатов. Как и ранее, участвуя в заседаниях Ассоциации застройщиков, он поднял тему «потребительского терроризма», связанного с судебными исками от лица покупателей квартир по поводу качества выполненных застройщиком работ, но силами отраслевых юристов. «Я четыре года назад сдал дом здесь недалеко, в Деме-6, и на сегодняшний день у меня 70% жильцов уже подали в суд. Я выплатил всем им, как они любят называть, “пониженную стоимость”»,— сообщил господин Ишбулатов, не называя сумму выплаты. Застройщик поинтересовался у Никиты Стасишина судьбой законопроекта, который «по-настоящему нас защитит, наш бизнес». «Дела — хоть караул кричи»,— отметил владелец «Агидель-Инвестстроя».

«Через неделю, я надеюсь, мы с нашими коллегами депутатами подготовим поправки ко второму чтению,— начал отвечать господин Стасишин, делая паузы между словами.— Тут достаточно людей и прессы, я не могу говорить открыто. Я вам честно говорю: два года мы бьемся над этим законопроектом. Два года. Я очень надеюсь, что в ближайший месяц-два мы победим вот эту историю. Объясню почему. К сожалению, наши граждане не понимают одного: все эти юридические компании для людей ничего хорошего не делают. Ничего не делают. От слова “совсем”. Мы анализировали практику, и я вам расскажу пример. При цене квартиры в 3,5 млн руб. вот эти “суперквалифицированные юристы” взыскали 65 млн руб., и ни копейки не получил человек. Что мы пытаемся сейчас сделать. Мы не боремся с тем, что не нужно качественно строить. Нужно. Но должны быть жесткие правила, в первую очередь для застройщиков. Чтобы они четко понимали: если они допустили недоделку, есть месяц-два их устранить».

Поблагодарив за ответ, Филюс Ишбулатов поинтересовался возможностью продления постановления правительства РФ №479, которое освобождало застройщиков от уплаты неустойки, штрафов и пеней за несвоевременную сдачу объектов по договорам долевого участия. «Эти эксперты, как вы сказали суперспециалисты, уже целыми автобусами в наши дома приезжают. Как мураши разбегаются»,— с болью в голосе заявил господин Ишбулатов.

«479-е постановление было антикризисное. Если мы победим в ближайшее время, будет принят законопроект, то 479-й нам с вами будет не нужен,— ответил федеральный чиновник.— А если мы не победим так, мы пойдем другим путем».

Следом господин Ишбулатов переключился на Радия Хабирова, попросив продлить мораторий на проведение публичных слушаний на 2024 год. Глава Башкирии попросил подготовить предложение совместно с минстроем республики.

Не преминул воспользоваться возможностью обратиться к Никите Стасишину представитель ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов. Его интересовало, когда федеральные власти примут закон об апартаментах. «Стройте жилье»,— не задумываясь отчеканил господин Стасишин.

Других желающих пообщаться с основными спикерами мероприятия не нашлось.

«Больше нет вопросов? Такая редкая возможность…» — попытался приободрить собравшихся Марат Латыпов. Зал ответил молчанием.

Далее по регламенту заседания заслушали заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, который рассказал о планах в сфере строительства, а затем — главу Главархитектуры Уфы Руслана Хайруллина. Господин Хайруллин говорил об архитектурно градостроительном облике города.

В финале заседания Радий Хабиров поблагодарил Никиту Стасишина.

«Мы вчетвером на сцене, я с вашего позволения хочу поблагодарить Андрея Геннадьевича»,— завершил череду благодарностей господин Стасишин. Чем господин Назаров заслужил благодарность федерального чиновника, расслышать не удалось из-за шквала аплодисментов.

«Спасибо, не зря сел на сцене»,— отшутился премьер-министр, произнеся единственные слова за время всего мероприятия.

Булат Баширов

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