Путин: я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий

В ходе конференции в рамках XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президенту Владимиру Путину задали вопрос о состоянии политолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом и внесен в список экстремистов и террористов). В настоящее время он арестован по делу об оправдании терроризма и находится в СИЗО в Коми. Президент заявил, что «не знает в деталях, кто такой Кагарлицкий», но пообещал изучить вопрос. 29 июля президент уже комментировал судебные дела в отношении Бориса Кагарлицкого и Евгении Беркович — тогда он сказал, что слышит их фамилии в первый раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Автор вопроса начала с просьбы прокомментировать ситуацию с чествованием военного из дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в канадском парламенте. Однако сразу после этого она представилась другом Бориса Кагарлицкого и попросила президента рассказать о его состоянии в колонии. Она отметила, что Борис Кагарлицкий «никогда не был против России». Автор вопроса также рассказала, что друзья и коллеги политолога написали открытое письмо в его поддержку. Она попросила президента ознакомиться с этим письмом.

«Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий. Но, конечно, возьму вашу бумагу. Отреагирую»,— сказал Владимир Путин.

29 июля президент в разговоре со спецкором «Ъ» Андреем Колесниковым заявлял, что слышит фамилии Бориса Кагарлицкого и Евгении Беркович в первый раз и «не очень понимает, что они сделали и что с ними сделали». На вопрос господина Колесникова, нормально ли арестовывать людей за произнесенные или написанные слова, президент ответил так: «И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть».

Уголовное дело в отношении Бориса Кагарлицкого было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Поводом стал опубликованный в октябре 2022 года на YouTube видеоролик о взрыве на Крымском мосту. В настоящее время Борис Кагарлицкий арестован до 24 ноября и этапирован в Сыктывкар.

Полина Мотызлевская