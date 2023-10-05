Путин прокомментировал чествование нациста в парламенте Канады

Президент Владимир Путин в ходе конференции в рамках XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с чествованием военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады 22 сентября. По словам президента, аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского после приветствия Ярослава Хунки выглядят «абсолютно отвратительно», поскольку в жилах господина Зеленского «течет еврейская кровь». Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за инцидент, а спикер парламента Энтони Рота, обращавшийся к военному, подал в отставку.

«Еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту. Не просто последышу нацистов, не просто последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население»,— сказал президент. Трансляцию с заседания ведет телеканал «Россия-24».

По словам президента, спикер парламента Энтони Рота является или «идиотом», который «просто в школе не учился и не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники», или «негодяем, если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем».

На заседании канадского парламента 22 сентября в присутствии Владимира Зеленского Энтони Рота попросил всех поаплодировать господину Хунке как «герою». Позднее выяснилось, что он воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина». Джастин Трюдо заявил, что господин Рота позвал Ярослава Хунку в парламент, так как не знал о его прошлом. Джастин Трюдо уверял, что ни он, ни делегация господина Зеленского не знали о приглашении в парламент бывшего члена СС.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Старый эсэсовец стал героем скандала».