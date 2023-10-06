«Цитомед» наносит косметику

АО «МБНПК "Цитомед"» запустило выпуск пептидных компонентов, используемых в производстве косметических средств, мощностью 50 тонн активов в год, что соответствует 1,5 тыс. тонн продукции для красоты, сообщила пресс-служба компании. Объем инвестиций в открытие нового направления превысил 100 млн рублей. Его мощность позволит закрыть всю потребность российского косметического рынка, считают в компании. Эксперты подтверждают это и предполагают, что благодаря активам «Цитомеда» отечественные производители смогут делать принципиально новую косметику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полный цикл производства, от синтеза необходимых пептидов до упаковки готовых косметических композиций, реализован на заводе МБНПК «Цитомед» на площадке Новоорловская в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Полный цикл производства, от синтеза необходимых пептидов до упаковки готовых косметических композиций, реализован на заводе МБНПК «Цитомед» на площадке Новоорловская в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пептиды используются в изготовлении омолаживающих и восстанавливающих кремов, сывороток, лосьонов и так далее. В основе рецептуры косметических активов МБНПК «Цитомед» как известные пептиды, так и собственные инновационные разработки. Пока новая линейка включает три актива. В состав одного из них, помимо известного Dipeptide-2, включен оригинальный пептид «Перамиган», молекула которого выделена в лабораториях «Цитомеда». Еще шесть новых косметических активов сейчас находятся в разработке и появятся на рынке в ближайшей перспективе, говорится в сообщении компании. Также в планах компании довести линейку косметических пептидных активов до 20 продуктов в перспективе пяти лет.

Полный цикл производства, от синтеза необходимых пептидов до упаковки готовых косметических композиций, реализован на заводе МБНПК «Цитомед» на площадке Новоорловская в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Производство нового для фармкомпании косметического продукта будет осуществляться с использованием подходов и методов «зеленой» химии, когда синтез производится без использования опасных компонентов, то есть без применения растворителей и реактивов, относящихся к категории канцерогенных, мутагенных и репротоксичных веществ. По словам руководителя направления косметических активов МБНПК «Цитомед» Дмитрия Третьякова, в первом полугодии 2023 года все активные косметические композиции прошли двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование эффективности, безопасности и переносимости под контролем специалистов кафедры дерматологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Общий объем инвестиций в открытие нового направления, включая затраты на разработку линейки косметических активов, клинические исследования, перестройку и валидацию производственных процессов, а также маркетинг, составили более 100 млн рублей.

По данным исследования BusinesStat, 60–70% ингредиентов для отечественного производства косметических средств имеют иностранное происхождение. В России выпускаются базовые компоненты, такие как глицерин, пропиленгликоль, гелеобразователи, но их недостаточно для производства косметики. Крупные российские компании с собственным и контрактным производством зависят от европейского сырья.

«До недавнего времени в России фактически не было собственного производства сложных наукоемких косметических ингредиентов,— подтверждает председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова.— "Цитомеду" удалось предложить рынку линейку действительно интересных и востребованных косметических активов».

В России сегодня более 700 производителей изготавливают косметику на основе пептидных активов, продолжает госпожа Пучкова. По ее мнению, сырье «Цитомеда» позволит российским косметическим компаниям начать производство принципиально нового спектра косметических средств.

О начале выпуска косметических композиций зимой этого года «Ъ-СПб» сообщил генеральный директор «Цитомеда» Александр Хромов (см. интервью от 31.01.2023). В настоящее время компания реализует проект строительства второй производственной площадки на территории ОЭЗ «Новоорловская» стоимостью 2 млрд рублей.

Александра Тен