Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авиакомпании приблизят Восток

В Пулково осенью добавятся рейсы в ряд стран Азии

Авиаперевозчики, выполняющие полеты из Пулково, в осенне-зимний период делают ставку на ближневосточное направление и увеличение частоты рейсов в аэропорты, которые российские пассажиры чаще всего используют как транзитные. Это, а также растущий турпоток из Китая, позволяет с оптимизмом оценивать перспективы авиаперевозок из петербургского аэропорта, считают эксперты.

Авиаперевозчики, выполняющие полеты из Пулково, в осенне-зимний период делают ставку на ближневосточное направление

Авиаперевозчики, выполняющие полеты из Пулково, в осенне-зимний период делают ставку на ближневосточное направление

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авиаперевозчики, выполняющие полеты из Пулково, в осенне-зимний период делают ставку на ближневосточное направление

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авиакомпания Red Wings с 3 ноября начинает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив, не выполнявшиеся с начала 2022 года. Как сообщила накануне пресс-служба оператора аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам, вылет из Пулково будет осуществляться в 22:50, прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона — в 06:05 по местному времени каждого из аэропортов.

Кроме того, в осенне-зимнем расписании появился новый перевозчик: национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways начинает летать из Пулково в Абу-Даби. С 29 октября 2023 года трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям — из Петербурга будет летать Boeing 787 Dreamliner. Вылет из Петербурга (EY70) запланирован на 12:10, прилет в Абу-Даби — в 19:15, рейс из Абу-Даби (EY69) будет вылетать в 02:45 и прибывать в Санкт-Петербург в 08:05.

В этот же день «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду, а 31 октября авиакомпания начнет летать в Шарм-эль-Шейх. Полеты на египетские курорты Красного моря, и без того входящие в список наиболее популярных зарубежных направлений, будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Рейсы в Шарм-эль-Шейх запланированы по вторникам и субботам. Вылет из Пулково в 04:00, прибытие в Шарм-эль-Шейх в 10:15. Полеты в Хургаду будут выполняться по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылет из Пулково в 03:15, прибытие в Хургаду в 09:30, по воскресеньям — вылет из петербургского аэропорта в 02:15, прибытие в 08:30.

Из европейских направлений чаще станут выполняться полеты в Белград: авиакомпания Air Serbia увеличит частоту с трех до четырех рейсов в неделю. А авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») увеличивает частоту рейсов в Ереван. Оба аэропорта, с учетом большого количества стыковочных рейсов, стали в последние два года популярными у россиян транзитными хабами, напоминают опрошенные «Ъ-СПб» эксперты. «Кроме того, китайский турпоток усилился, что дает определенные надежды с точки зрения увеличения пассажиропотока Пулково»,— говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Данные по итогам перевозок в январе — сентябре еще обрабатываются, но по итогам летнего сезона аэропорт Пулково обслужил 8,4 млн человек, сохранив за собой второе место в России по пассажиропотоку. В ВВСС отмечают, что аэропорт на 93% восстановил пассажиропоток по отношению к итогам аналогичного периода «доковидного» 2019 года.

Вячеслав Калашников

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...