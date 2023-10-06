Авиакомпании приблизят Восток

Авиаперевозчики, выполняющие полеты из Пулково, в осенне-зимний период делают ставку на ближневосточное направление и увеличение частоты рейсов в аэропорты, которые российские пассажиры чаще всего используют как транзитные. Это, а также растущий турпоток из Китая, позволяет с оптимизмом оценивать перспективы авиаперевозок из петербургского аэропорта, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиаперевозчики, выполняющие полеты из Пулково, в осенне-зимний период делают ставку на ближневосточное направление

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Авиаперевозчики, выполняющие полеты из Пулково, в осенне-зимний период делают ставку на ближневосточное направление

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авиакомпания Red Wings с 3 ноября начинает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив, не выполнявшиеся с начала 2022 года. Как сообщила накануне пресс-служба оператора аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам, вылет из Пулково будет осуществляться в 22:50, прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона — в 06:05 по местному времени каждого из аэропортов.

Кроме того, в осенне-зимнем расписании появился новый перевозчик: национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways начинает летать из Пулково в Абу-Даби. С 29 октября 2023 года трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям — из Петербурга будет летать Boeing 787 Dreamliner. Вылет из Петербурга (EY70) запланирован на 12:10, прилет в Абу-Даби — в 19:15, рейс из Абу-Даби (EY69) будет вылетать в 02:45 и прибывать в Санкт-Петербург в 08:05.

В этот же день «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду, а 31 октября авиакомпания начнет летать в Шарм-эль-Шейх. Полеты на египетские курорты Красного моря, и без того входящие в список наиболее популярных зарубежных направлений, будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Рейсы в Шарм-эль-Шейх запланированы по вторникам и субботам. Вылет из Пулково в 04:00, прибытие в Шарм-эль-Шейх в 10:15. Полеты в Хургаду будут выполняться по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылет из Пулково в 03:15, прибытие в Хургаду в 09:30, по воскресеньям — вылет из петербургского аэропорта в 02:15, прибытие в 08:30.

Из европейских направлений чаще станут выполняться полеты в Белград: авиакомпания Air Serbia увеличит частоту с трех до четырех рейсов в неделю. А авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») увеличивает частоту рейсов в Ереван. Оба аэропорта, с учетом большого количества стыковочных рейсов, стали в последние два года популярными у россиян транзитными хабами, напоминают опрошенные «Ъ-СПб» эксперты. «Кроме того, китайский турпоток усилился, что дает определенные надежды с точки зрения увеличения пассажиропотока Пулково»,— говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Данные по итогам перевозок в январе — сентябре еще обрабатываются, но по итогам летнего сезона аэропорт Пулково обслужил 8,4 млн человек, сохранив за собой второе место в России по пассажиропотоку. В ВВСС отмечают, что аэропорт на 93% восстановил пассажиропоток по отношению к итогам аналогичного периода «доковидного» 2019 года.

Вячеслав Калашников