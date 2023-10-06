С 2015 года банкротами признали миллион россиян

По данным Федресурса, количество банкротств граждан в январе—сентябре 2023 года продолжило расти, хотя и более медленными темпами. Так, число россиян, признанных банкротами, составило 249,9 тыс., прирост составил 28,8% к аналогичному периоду 2022 года против увеличения на 41,2% годом ранее. За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года, несостоятельными стали уже 1,003 млн человек.

В подавляющем большинстве случаев граждане сами инициируют свое банкротство — 96,6% дел, кредиторы делают это в 3,1% случаев, оставшиеся 0,4% заявлений приходятся на ФНС. Среди российских регионов по числу банкротов лидирует:

Московская область (12 626 банкротств, +34,2%), Москва (12 160, +30,8%), Краснодарский край (11 843, +24,6%), Свердловская область (9497, +20,1%), Республика Башкортостан (8630, +11,9%).

Внесудебное банкротство граждан продолжает пользоваться популярностью. В январе—сентябре 2023 года многофункциональные центры сообщили о 7964 начатых процедур, что на 69,5% больше, чем за девять месяцев 2022 года. Доля возвращенных из-за ошибок заявлений граждан снизилась с 41% в 2022-м до 28% в 2023-м.

Корпоративные банкротства пока не восстановились после прошлогоднего моратория, запрещавшего кредиторам подавать на банкротство своих должников. По подсчетам Федресурса, за три квартала 2023 года количество обанкротившихся юрлиц составило 5071, что на 29,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В то же время число введенных в отношении организаций-должников процедур наблюдения за девять месяцев 2023 года выросло на 28%, до 5555 шт., что может говорить об предстоящем увеличении числа признанных банкротами компаний. Об этом же может сигнализировать то, что в 2023 году кредиторы в 2,9 раза чаще публиковали сообщения о намерении обанкротить своих должников-юрлиц, общее число таких уведомлений составило 23 519 шт.

Доля корпоративных банкротств, инициированных конкурсными кредиторами, в январе—сентябре 2023 года составила 77,6% против 66,8% за такой же период 2022 года. ФНС подавала на банкротство компаний в 13,4% (было 24,1%), а сами должники заявляли об этом в 8,6% дел. Работники инициировали лишь 0,4% дел о банкротстве своих работодателей.

Как судебная система смягчает отношение к несостоятельным гражданам — в материале «Ъ».

Анна Занина