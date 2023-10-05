Зеленский и Пашинян встретились на саммите в Гранаде

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Стороны, в частности, обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, сообщил господин Зеленский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Никол Пашинян

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского Владимир Зеленский (слева) и Никол Пашинян

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

«Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты»,— написал президент страны в Telegram. Он отметил, что это его первая встреча с господином Пашиняном.

6 сентября супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетила саммит первых леди и джентльменов, организованный в Киеве Еленой Зеленской — женой президента Украины. По данным Armenpress, жена премьера передала Украине гуманитарную помощь. Это была первая гуманитарная помощь, переданная Арменией с начала военного конфликта Украины и России.

29 сентября спикер Национального собрания Армении Ален Симонян провел встречу с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине. По информации Armenpress, они обсудили «антитеррористическую операцию» Азербайджана в Нагорном Карабахе и эвакуацию армян из региона.

3 октября Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС), ранее выдавшего ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Подробнее о шагах Еревана, направленных на отдаление от Москвы,— в материале «В союзника метнули Гранаду».

Эрдни Кагалтынов