Депутат заксобрания переизбран в состав наблюдательного совета федеральной общественной организации

В Москве в Торгово-промышленной палате РФ состоялось общее собрание членов СРО — Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры». Члены Ассоциации совместно с представителями Минпромторга России, Минприроды РФ, Госдумы России, бизнес-сообщества подвели итоги работы общественной организации в 2022 году, а также утвердили планы деятельности на ближайший период.

На собрании был избран на пять лет новый состав наблюдательного совета Лиги, в него вновь вошел председатель Совета директоров ПЦБК, председатель комитета по госполитике заксобрания края Александр Бойченко.

В совет лиги был также переизбран Андрей Гурьянов, замдиректора ООО «Уралбумага» (входит в группу предприятий ПЦБК) и гендиректор «Лиги ПМ». На заседании господин Гурьянов сообщил, что за прошедший период 9 из 11 задач, поставленных наблюдательным советом, были выполнены, оставшиеся две находятся в стадии реализации. В августе 2023 года президент России подписал закон о реформе системы расширенной ответственности производителей (РОП), который предусматривает установление равных нормативов утилизации для всех видов упаковки. Далее предстоит принятие подзаконных актов и других ключевых для отрасли решений, отметил он.

Сейчас «Лига ПМ» объединяет более 30 предприятий-переработчиков вторсырья. Как отметил Александр Бойченко, ежегодно в России собирается около 5 млн тонн макулатуры, из них 3,5 млн — тарный картон. На сегодняшний день 75% транспортной упаковки производится из вторичного сырья.