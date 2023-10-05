Особняк в Петербурге стал самым дорогим домом в России

Санкт-Петербург стал городом-лидером по стоимости самых дорогих особняков, рекорд поставил дом между Галерной улицей и Английской набережной, сообщили в пресс-службе федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Как следует из объявления, за 2 млрд рублей покупателю достанется сразу четыре здания общей площадью 15 тыс. кв. метров. При этом большая часть построек наделена охранным статусом, также на территории возведен современный неохраняемый объект. Главный особняк обращен к Неве, внутри него есть лифт и частично отреставрирован декор. На участке также размещена подземная парковка и трансформаторная подстанция.

Второе место по стоимости у дома на Каменном острове в Петербурге. Особняк площадью 1,4 тыс. кв. метров продают за 1,75 млрд рублей. В нем имеется со SPA-зона с хамамом и бассейном, а также тренажерный зал. Дом стоит на участке площадью 18 соток.

Вслед за Петербургом идет Сочи (900 млн рублей за виллу), Краснодар (550 млн рублей за коттедж). На четвертом месте Москва, там продают дом с участком за 380 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге единым лотом продали 16 нежилых помещений в историческом доме на Синопской набережной за 119,4 млн рублей.

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