Нежилые помещения на Синопской набережной продали на торгах за 119 млн рублей

По итогам торгов Российского аукционного дома (РАД) 16 нежилых помещений в историческом доме с пристройкой XIX века (дом купца Фролова) на Синопской набережной, д. 24, лит. А и В, рядом со станцией метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге проданы единым лотом за 119,4 млн рублей.

Как сообщает «Деловой Петербург», в настоящий момент объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, кирпичная кладка частично разрушена, требуется проведение ремонтных работ. После реконструкции объект можно использовать в качестве апартаментов или гостиницы, часть помещений — под торговлю и офисы, уточнялось в объявлении об аукционе.

Торги проводились по поручению комитета имущественных отношений Петербурга с начальной ценой 68,2 млн рублей. В них приняло участие четыре претендента. Согласно протоколу, победителем было признано ЗАО «Ришар», которое, по данным «Контур.Фокус», занимается управлением недвижимостью. Гендиректором компании является Юлия Яковлева, владелица ООО АН «Мансарды Петербурга».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выставили на продажу здание бывших железнодорожных касс на набережной канала Грибоедова 24, напротив Казанского собора. Собственник АО «Блюхера, 6» планирует выручить за лот 1,8 млрд рублей с оговоркой о возможности торга до 1,5 млрд руб.

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