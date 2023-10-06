У ПСЖ все перезапущено

Одним из самых запоминающихся матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов оказался тот, в котором вернувшийся в континентальную футбольную элиту «Ньюкасл» разгромил — 4:1 — ПСЖ, подчеркнув неизбежность проблем, с которыми пережившему радикальную кадровую перестройку французскому гиганту придется столкнуться, чтобы обрести стабильность и мощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн (слева) забивает второй мяч в ворота ПСЖ

Фото: Daniel Chesterton / Offside / Getty Images Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн (слева) забивает второй мяч в ворота ПСЖ

Фото: Daniel Chesterton / Offside / Getty Images

С помощью этого матча в группе F можно было бы устроить забавный эксперимент, доказывающий всю сложность и парадоксальность современного футбола. Для того чтобы он получился чистым, потребовались бы люди, игру вообще не видевшие и не знавшие, чем она закончилась. А их задачей было бы угадать стилистику встречи и ее результат на основе ключевых статистических показателей. Ну, например, процента владения мячом. Реакцию подавляющего большинства из них представить нетрудно. Ну если одной из команд мяч принадлежит практически три четверти игрового времени, то, значит, она, надо полагать, и давила. А если и допустила осечку, то, скорее всего, случайную, замешанную на исключительной терпеливости и везучести оппонента.

Ответивший так человек, наверное, жутко удивился бы, увидев итоговый счет матча, а главное, комментарии по поводу него экспертов — как английских, так и французских. Штука в том, что они были абсолютно единодушны. Кто-то, конечно, соглашался с наставником ПСЖ Луисом Энрике насчет того, что 4:1 — это чуть больше того, что, по идее, должно было получиться. Но никто не спорил с тем, что «Ньюкасл» слишком явно доминировал. Причем не на отдельных отрезках, а на протяжении фактически всех полутора с лишним часов, от стартового свистка до финального. И в статистике, между прочим, эти наблюдения тоже отражение находят. Например, по числу ударов в створ превосходство английского клуба аж четырехкратное — восемь против двух.

Такой вот феномен, который в действительности уже и не назовешь аномалией, потому что в последние годы все, кто внимательно следит за футболом, обязаны были привыкнуть к тому, что владение — и мячом, и территорией — далеко не всегда равноценно давлению. Более того, часто бывает так, что оно совершенно бесполезно — как в этой встрече, исход которой для поклонников «Ньюкасла» послужил причиной устроить грандиозный и шумный праздник с хлеставшими через край эмоциями, песнями, плясками и реками пива. Все понятно: в Лигу чемпионов клуб, когда-то надолго выпавший из списка героев Английской премьер-лиги, попал после перерыва, длившегося аж два десятилетия. Угодил он в страшную, если брать звучность собранных в нем брендов, группу. Но ничего: в первом туре сдюжил в гостях против «Милана», сыграв с ним 0:0, теперь разнес французского монстра и в роли лидера квартета с оптимизмом ждет приезда в гости в следующем туре дортмундской «Боруссии».

Для поклонников ПСЖ исход игры послужил причиной погоревать, но сдержанно, без особого надрыва, хотя так крупно клуб в групповом раунде Лиги чемпионов не проигрывал ни разу с тех пор, как в начале прошлого десятилетия в него хлынули громадные катарские деньги, а в четверке он располагается сейчас ниже всех конкурентов. Сдержанным был и тон аналитических материалов, посвященных формально громкому срыву,— скажем, в L’Equipe.

И тут ничего удивительного. Матч с «Ньюкаслом» — лишь подтверждение того, что и так всем было ясно. Летом уставший искать способ совершить наконец соответствующий своим ресурсам еврокубковый прорыв ПСЖ провел очередную кадровую перестройку, куда радикальнее львиной доли предыдущих: новый наставник — Луис Энрике, новый состав — без Лионеля Месси и Неймара, зато с Миланом Шкриньяром, Люка Эрнандесом, Усманом Дембеле, Мануэлем Угарте, Гонсалу Рамушем, Рандалем Коло-Муани и Витиньей. Прежде чем после таких тектонических сдвигов все «устаканится», проходит обычно куча времени. И то, что ПСЖ счастливым исключением из правила не является, было видно и до английского срыва.

В открывавшем выступления в Лиге чемпионов матче ПСЖ довольно уверенно разобрался дома с «Боруссией». Но та встреча на самом деле скорее выбивалась из общей картины, в которой яркие цвета пока отнюдь не преобладают. В чемпионате Франции ПСЖ выиграл только три встречи из семи и идет пятым, пусть отставая от возглавляющего таблицу «Монако» всего на два балла. И различные проблемы, связанные с его игрой, всплывали по ходу первенства постоянно: то плоховато работает оборона, то отчего-то уходит в тень Килиан Мбаппе, призванный после бегства Месси и Неймара вести партнеров за собой. А проигрыш «Ньюкаслу» высветил еще одну. Разгром, по сути, вырос из одного-единственного фактора — жесткого английского прессинга, замешанного на потрясающей «физике», с которым ПСЖ во Франции сталкиваться не доводилось. Оказалось, что созданный Луисом Энрике из оставшихся в Париже футболистов и новобранцев, с именем и без него, микс совершенно не готов к такой простой с виду стратегии, и сколько тренеру понадобится, чтобы к ней приспособиться,— вопрос заковыристый. Как, впрочем, и все остальные, имеющие отношение к сегодняшнему ПСЖ — загадке из загадок.

Групповой этап. Второй тур Группа E. «Атлетико» (Испания)—«Фейенорд» (Нидерланды) 3:2 (Мората, 12, 47; Гризманн, 45+4 — Эрмосо, 7 (автогол); Ганцко, 34). «Селтик» (Шотландия)—«Лацио» (Италия) 1:2 (Фурухаси, 12 — Весино, 29; Педро, 90+5). Таблица группы E В Н П М О 1. «Атлетико» 1 1 0 4:3 4 2. «Лацио» 1 1 0 3:2 4 3. «Фейенорд» 1 0 1 4:3 3 4. «Селтик» 0 0 2 1:4 0 25.10: «Фейенорд»—«Лацио», «Селтик»—«Атлетико». Группа F. «Ньюкасл» (Англия)—ПСЖ (Франция) 4:1 (Альмирон, 17; Бёрн, 39; Лонгстафф, 50; Шер, 90+1 — Лукас Эрнандес, 56). «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Милан» (Италия) 0:0. В Н П М О 1. «Ньюкасл» 1 1 0 4:1 4 2. ПСЖ 1 0 1 3:4 3 3. «Милан» 0 2 0 0:0 2 4. «Боруссия» 0 1 1 0:2 1 25.10: ПСЖ—«Милан», «Ньюкасл»—«Боруссия». Группа G. «Лейпциг» (Германия)—«Манчестер Сити» (Англия) 1:3 (Опенда, 48 — Фоден, 25; Альварес, 84; Доку, 90+2). «Црвена Звезда» (Сербия)—«Янг Бойз» (Швейцария) 2:2 (Ндиайе, 35; Букари, 88 — Угринич, 48; Иттен, 61 (пен.)). В Н П М О 1. «Манчестер Сити» 2 0 0 6:2 6 2. «Лейпциг» 1 0 1 4:4 3 3. «Янг Бойз» 0 1 1 3:5 1 4. «Црвена Звезда» 0 1 1 3:5 1 25.10: «Лейпциг»—«Црвена Звезда», «Янг Бойз»—«Манчестер Сити». Группа H. «Антверпен» (Бельгия)—«Шахтер» (Украина) 2:3 (Муя 3; Баликвиша, 39 — Сикан, 48, 76; Ракицкий, 71. Незабитый пенальти: Алдервейрелд («Антверпен»), 90+8). В Н П М О 1. «Барселона» 2 0 0 6:0 6 2. «Порту» 1 0 1 3:2 3 3. «Шахтер» 1 0 1 4:5 3 4. «Антверпен» 0 0 2 2:8 0 25.10: «Барселона»—«Шахтер», «Антверпен»—«Порту».

Алексей Доспехов