Здание бывших касс РЖД на канале Грибоедова продают за 1,8 млрд рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу здание бывших железнодорожных касс. Объект площадью около 9,3 тыс. кв. м. расположен на первой линии канала Грибоедова 24, напротив Казанского собора в Центральном районе Петербурга.

Собственник АО «Блюхера, 6» планирует выручить за лот 1,8 млрд рублей с оговоркой о возможности торга до 1,5 млрд, пишет «Деловой Петербург». Согласно выданному Госстройнадзором разрешению здание можно реконструировать под гостиницу с увеличением площади — до 14,85 тыс. кв. м.

По данным издания, активы АО «Блюхера, 6» по итогам 2022 года оценивались в 1,3 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ОАО «РЖД» выставило на торги имущественный комплекс на Дальневосточном проспекте, 5. в Невском районе Санкт-Петербурга. Лот включает 20 зданий и сооружений, а также земельный участок площадью 643 кв. м.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте