Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых заметных событиях в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stella Art Foundation Фото: Stella Art Foundation

Выставочная жизнь в столице бурлит, как камчатский гейзер. Что ни день, то новое открытие. Даже я не везде успеваю сходить, но рекомендовать самые заметные события могу.

Начнем с того, что с начала нового арт-сезона меньше чем за месяц в Москве открылось уже третье по счету новое и крупное экспозиционно-образовательное многофункциональное пространство.

Сначала галерея Sistema презентовала второй корпус своего помещения в Бобровом переулке между Мясницкой и Сретенкой, более чем вдвое увеличив выставочные площади и анонсировав устами Анастасии Волковой дальнейший рост за счет отдельного здания для арт-резиденций. А пока же здесь представлен масштабный многочастный персональный проект Ростана Тавасиева.

Затем на углу Спиридоновки и Вспольного переулка на Патриарших открылось огромное, 700-метровое пространство Askeri Club. Здесь на двух с половиной этажах будут выставки, концерты, лекции и закрытые благотворительные ужины, как рассказывали сестры Полина и Ангелина Аскери.

Открылся клуб выставкой трех художников из разных частей мира: Хуана Антонио Паласиоса из Испании, Кван Йонг Чана из Южной Кореи и нашего нонконформиста Юрия Купера.

И только что, буквально в среду вечером, новое пространство наконец открыл Stella Art Foundation. «Наконец», потому что после шести лет комиссарства Стеллы Кесаевой в Российском павильоне в Венеции и довольно негромкого пребывания фонда в небольшом помещении в Скарятинском он переехал на второй этаж башни «Меркурий» в «Москва-Сити», где открыл грандиозную выставку двух столпов современного соц-арта: скульпторов Бориса Орлова и Сергея Шеховцова. И, опять же, заявляет обширную программу культуртрегерства: лекции, встречи, концерты…

В целом нам предстоят интереснейшие «русские сезоны» буквально по соседству. И это я еще не упоминаю отдельные выставочные проекты, скажем, грандиозную персоналку Александра Пономарева в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском, о котором, конечно, отдельный рассказ.