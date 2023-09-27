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«Открылся клуб проектами трех разных художников Askeri Gallery»

Дмитрий Буткевич — о пространстве Askeri Club

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте сестер Полины и Ангелины Аскери.

Фото: Askeri Club

Фото: Askeri Club

В самом центре Москвы, в районе Патриарших, открылось новое многофункциональное культурное пространство Askeri Club. Открыли его сестры Аскери — Полина, галерист и коллекционер, и Ангелина — дизайнер интерьеров.

Пространство очень большое — почти 700-метровое, трехуровневое, занимает ровно половину известного доходного дома П.А. Скопника 1906 года постройки, на углу Вспольного переулка и Спиридоновки.

По словам Полины, здесь намечаются самые разнообразные активности из разных культурных сфер как коммерческого, так и благотворительного характера:

«Askeri Club — это синтез арта, дизайна, бизнеса, инноваций, beauty и fashion. То есть я хочу, чтобы Askeri Club стал местом силы в самом сердце Москвы. Местом, где люди могут прийти не просто посмотреть на работы всемирно известных художников, но в то же время послушать интересные лекции, выступления.

Также мы будем организовывать интересные званые ужины. Планируется, что каждый день здесь будет происходить какое-то событие, всегда разное, чтобы при этом давать возможность людям просто подпитываться и эмоционально, и духовно».

И, собственно, открылся клуб проектами трех разных художников Askeri Gallery. Это испанец Хуан Антонио Паласиос со своим совсем новым, нигде пока не показанным проектом. Паласиос впервые, кстати, прилетел в Москву на открытие.

Вторым автором стал южнокореец Кван Йонг Чан.

И как вершина всей композиции — крупноформатные работы известнейшего российского автора, признанного в мире художника-нонконформиста Юрия Купера.

Как сказала Полина, она специально продумала концепцию географических арт-связей: Запад-Восток и в центре — Россия. Кстати, и это предмет особой гордости галеристки, с Купером она заключила эксклюзивный договор и с сентября будет представлять художника в Москве и Санкт-Петербурге. Это для России огромная редкость!

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