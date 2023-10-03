Евросоюз объявил о выделении €5,2 млн на помощь для переселенцев из Карабаха

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила о приверженности Евросоюза помощи переселенцам из Нагорного Карабаха. Она также объявила о готовности ЕК направить на гуманитарную помощь для них €5,2 млн.

«ЕС поддерживает Армению в оказании помощи вынужденным переселенцам. Об этом я сообщила Николу Пашиняну по телефону. Мы активировали механизм гражданской защиты и мобилизовали гуманитарную помощь на сумму €5,2 млн»,— написала госпожа фон дер Ляйен в соцсети X.

Председатель Еврокомиссии также отметила, что комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич 6 октября отправится в регион для оценки дальнейших потребностей.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. Решению предшествовала «антитеррористическая операция» Азербайджана, в ходе которой погибли и пострадали сотни человек с обеих сторон. После операции началась массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению. Территорию республики покинули более 100 тыс. из 120 тыс. армян.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Милена Костерева