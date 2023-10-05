РГСУ подтвердил разработку системы социального рейтинга «Мы»

Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко подтвердил, что его вуз разрабатывает экспериментальную платформу «Мы», которая формирует социальный рейтинг для россиян на основе различных параметров. Протестировать систему предложили студентам и сотрудникам вуза.

«В рамках проекта наши ученые ставят задачу разработать современную систему социального скоринга на специально созданной квалиметрической платформе с использованием вероятностных и статистических моделей оценивания»,— сообщила пресс-служба РГСУ.

В РГСУ ожидают, что эту систему смогут использовать органы власти всех уровней, а также общественные организации «для реализации оперативной и объективной социальной поддержки населения». Работать над системой начали больше года назад: все это время вуз собирал информацию от респондентов, которые участвовали в исследовании добровольно. Среди них были студенты и профессорско-преподавательский состав РГСУ.

Как пояснялось в докладе от 2022 года, рейтинг будет выглядеть в виде двухкомпонентного скоринг-кода. Оба компонента будут двухразрядными числами: первое число — социальный статус человека, второе — его социальный уровень. Например, 47-29. Социальный статус — это «заслуги» человека, а социальный уровень — оцифровка его «перспектив» с точки зрения государства.

В релизе отмечалось, что социальный уровень академика может уступать этому же показателю у «молодого неженатого мастера, работающего на машиностроительном заводе и производящего на продажу детские санки в своем гараже». Второй компонент маркера отражает ожидания государства относительно резервов развития человека и готовность поддержать реализацию его персональных перспектив на благо страны.

Авторы проекта «Мы» предлагают связать скоринг-код с личными данными гражданина, такими как СНИЛС, ИНН, сведения из паспорта и номер телефона. В докладе 2022 года говорилось, что система поможет разделять граждан на классы по полезности для государства: «Если ресурсов мало, нужны понятные критерии их распределения».

Название системы социального рейтинга «Мы» совпадает с названием романа-антиутопии Евгения Замятина.

Система социального рейтинга действует в сотнях городах и уездах Китая. Первая информация о пилотных проектах социального рейтинга в Китае появилась в 2014 году. Официально узаконена система социального кредита была в 2021 году.

В Китае люди с низким рейтингом не могут устроиться на нормальную работу, им не выдают кредиты, не продают билеты на транспорт и могут отказать в аренде транспорта, например велосипеда. Снимают баллы за участие в протестах против властей, размещение антиправительственных сообщений в соцсетях, распространение фейков в интернете, отказ от помощи пожилым родителям.

Анастасия Ларина