«Машина, безусловно, достойна внимания»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, в частности, о состоянии коллекционного автомобиля.

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Я не скажу, больше или меньше стало автомобилей с пробегом на наших марткетплейсах, но то, что они стали другими по названиям, очевидно. Впору выпускать специальный словарь, чтобы клиенты знали, что вот это чудовищное нагромождение согласных — Hongqi — читается как «Хунцы», а название другой популярной марки — Changan — произносится как «Чяньянь», а не «Чанган». Но тем радостнее видеть, что попадаются все же в объявлениях и привычные имена. Например, Cadillac.

Я вот вчера увидел на «Авито Авто»: продается Cadillac Model 30, кабриолет 1909 года выпуска. Роскошное, похожее на карету произведение искусства. Цена — 12 553 296 руб. То ли она привязана к курсу доллара, то ли хозяин не хочет брать с вас лишнего и просто посчитал все с точностью до копейки. Много это или мало, судить не берусь.

Но я полез в интернет и обнаружил, что подобная машина есть в коллекции Джека Бойда Смита-младшего — владельца компании Gaska Tape, промышленного гиганта по производству всевозможной пластмассы, но более знаменитого своим увлечением. Всего за десять лет он собрал у себя в Индиане огромную коллекцию самых знаковых автомобилей мира. Все они отреставрированы так, что выглядят лучше, чем в момент выпуска, что не раз было отмечено призами на таких смотрах, как, например, конкурс элегантности в Пеббл-Бич. Так что если Cadillac попал в эту коллекцию, то машина внимания, безусловно, достойна.

Как утверждает продавец московского кабриолета, его экземпляр до 2007 года находился в Монако и принадлежал представителю королевской семьи. Понятно, что подобного рода раритеты люди покупают, чтобы украсить ими гараж или даже гостиную, почему бы нет? Но в объявлении говорится, что, несмотря на декоративный статус, все механизмы в полном порядке, и автомобиль готов к использованию по своему прямому назначению. То есть, появившись в людном месте, можно будет собрать не меньше «лайков», чем приехав на «Хунцы» , «Зеекр» (Zeekr) или еще на чем-то подобном с не менее экзотическим названием.