В Омской области суд рассмотрит дело майора, подозреваемого в смерти двух пассажиров

В Омской области началось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника отдела УЭБ Омской области майора Евгения Гайдамака, по вине которого погибли два пассажира, сообщает СК региона.

Смертельная авария произошла в ночь на 31 января прошлого года. Около 23:00 автомобиль Mersedes-Benz на спуске с метромоста врезался в фонарный столб, после чего машина перевернулась. В результате столкновения все, кто находился в машине, вылетели на дорогу. Двое пассажиров погибли, еще один получил тяжелые травмы. Согласно версии следствия, за рулем в этот вечер был Евгений Гайдамак, который находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, что привело к ДТП.

«По поводу того, что следствие идет так долго, скажу, что оно приостанавливалось из-за болезни обвиняемого, что повлияло на срок следствия. Да и доказательная база, а точнее объем работы для ее сбора пришлось проделать колоссальный, в связи с чем срок следствия не раз продлевался», - рассказал следователь по особо важным дела, майором юстиции Алексей Рубцов.

Предполагаемому виновнику аварии предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 264 УК РФ(Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Александр Киселев